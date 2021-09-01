Утвержден шорт-лист премии Искандера

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Жюри и оргкомитет утвердили короткий список Международной премии имени Фазиля Искандера в пяти номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.

В шорт-лист в этом году вошли в номинации "Киносценариц. Драматургии" Чкадуа Ибрагим с киносценарием "День жизни, или Фазиль Искандер" и Гармелия Наур со сценарием полнометражного художественного фильма "Ореховая лихорадка", в номинации "Бесценное достояние" Начкебиа Даур с рассказами "Жертвоприношение", "Сказка", "Колодец".

В короткий список также вошли прозаики, поэты и киносценаристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иванова, Королева, Красноярска, Тольятти, Алматы (Казахстан), Еревана (Армения), Кишинева (Молдова), Кфар-Савы (Израиль), Минска (Беларусь), Сухума (Абхазия), Ужгорода (Украина). Премия была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

"Премия имени Фазиля Искандера с каждым годом становится все значимей и значимей. Возникают и утверждаются в литературе новые имена. В конкурсе со все большей охотой принимают участие крупные, хорошо известные в России и за ее пределами писатели. И этому есть объяснение: для многих и многих притягательна сама фигура великого мастера, его широкий взгляд на жизнь и умение видеть в этой жизни не только тьму, но и яркий, радостный свет", - сказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов.

Вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри премии Борис Евсеев, отметил, что Фазиль Искандер выделяется даже в ряду крупнейших, сходных с ним по мироощущению, писателей ХХ века, таких как Жоржи Амаду, Хорхе Луис Борхес, Милорад Павич.

"Его Абхазия — тесно связанная с Россией — стала всемирным литературно-культурным явлением. Интересно, что и в нашем конкурсе присутствует обилие авторских манер и стилей, приносимых из разных уголков России, стран СНГ и дальнего зарубежья, но служащих, как это было характерно и для Искандера, высшим целям добра, справедливости, красоты..", - добавил Евсеев.

Лауреаты конкурса будут названы в декабре 2021 года.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.