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Руководитель РУСДРАМа написал открытое письмо министру культуры Абхазии

© Sputnik / Леон Адлейба
Культура
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Деятельность учреждений культуры с 12 июля запрещена в Абхазии, приказом министра культуры республики Гудисы Ахба.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба написал открытое письмо министру культуры Абхазии Гудисе Агрба в связи с действующим с 12 июля запретом на деятельность учреждений культуры. Письмо опубликовано на странице руководителя театра в Facebook.

Приказом главы Минкульта 12 июля был введен запрет на деятельность подведомственных учреждений. 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.

По словам Хинтба, "практика показала, что медицинская аргументация локдауна в сфере культуры, мягко говоря, неубедительна".

"Сегодня, когда возобновили работу школы, а в остальных сферах не соблюдаются даже минимальные ограничения, продолжение запрета на деятельность учреждений культуры выглядит откровенным беспределом", - говорится в обращении главы РУСДРАМа.

Хинтба подчеркивает, что театром делалось все, чтобы быть минимально обременительными для государства, но максимально для него полезными.

© Sputnik / Леон Адлейба
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"Это коллектив людей, беззаветно преданных театру. Они работают только в театре и не получают по четыре-пять зарплат. Мы привыкли сами зарабатывать, а не "сидеть" на госбюджете, продвигая сомнительного качества проекты. Эти ребята хотят работать, а не повторять судьбу предыдущих поколений абхазских артистов, на десятилетия отлученных от сцены", - отмечает гендиректор театра.

Он добавил, что в театре все здоровы, полны сил, хотят работать и на деле знают, что такое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Хинтба призвал министра культуры в полной мере обеспечить интересы вверенной ему сферы.

"Для Вас должно быть весьма неприятным, что только в Абхазии культура переживает третий локдаун, и только Абхазия, единственная в мире страна, пошла на радикальный шаг по закрытию учреждений культуры в нынешний период. В общей сложности мы провели в локдауне 10 месяцев. Что это: недосмотр, "низкий забор", отрицание значимости сферы культуры или же сознательное уничтожение передовых учреждений культуры страны? Как это понимать?" - задается вопросами Хинтба.

Руководитель русского драматического театра добавил, что министр культуры обязан "как минимум высказать свое мнение о происходящем - и, безусловно, сделать все от Вас зависящее для защиты культуры, обеспечения учреждений культуры нормальными условиями для работы и развития".

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