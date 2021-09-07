12:23 07 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.95
  • EUR86.57
Поиск

РУСДРАМу исполнилось 40 лет

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
9720
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/07/1033162730.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210907/1033162758/RUSDRAMu-ispolnilos-40-let.html

7 сентября 1981 года Сухумский ТЮЗ на сцене Абхазского драмтеатра дал первый спектакль - сказку "Аленький цветочек" в постановке Михаила Мархолия.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Государственному Русскому театру драмы имени Фазиля Искандера исполнилось 40 лет.

История  РУСДРАМа началась с "Аленького цветочка". Спектакль  в постановке режиссера Михаила Мархолия был показан 7 сентября 1981 года на сцене Абхазского драматического театра.

С этого события принято отсчитывать историю РУСДРАМа, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя.

ТЮЗ в самом начале не имел собственного здания. Репетиции проходили на разных сценических площадках, спектакли показывали в городах и селах Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
РУСДРАМ покажет три спектакля в рамках гастрольных туров по России

Лишь в 1988 году театр получает собственную сцену. А уже в 1991 году меняется его статус - театр становится драматическим. 

В послевоенный период театру пришлось нелегко. Во время войны сгорело здание. Труппа распалась. Пришлось на базе театральной студии готовить актеров. Но Русский театр имени Искандера преодолел все эти проблемы. 

Сегодня РУСДАРАМ - одно из самых успешных учреждений культуры в стране, которое в год выпускает до 10 премьер и участвует в крупных международных театральных фестивалях. В 2016 году Министерство культуры Абхазии назвало театр "прорывом года". 

Из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой 40-летний юбилей Русский театр драмы вынужден отмечать без зрителей и спектаклей. 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Двойники и подражатели Фредди Меркьюри
Памяти Бельмондо: знаковые роли в кино
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться