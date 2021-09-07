РУСДРАМу исполнилось 40 лет

7 сентября 1981 года Сухумский ТЮЗ на сцене Абхазского драмтеатра дал первый спектакль - сказку "Аленький цветочек" в постановке Михаила Мархолия.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Государственному Русскому театру драмы имени Фазиля Искандера исполнилось 40 лет.

История РУСДРАМа началась с "Аленького цветочка". Спектакль в постановке режиссера Михаила Мархолия был показан 7 сентября 1981 года на сцене Абхазского драматического театра.

С этого события принято отсчитывать историю РУСДРАМа, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя.

ТЮЗ в самом начале не имел собственного здания. Репетиции проходили на разных сценических площадках, спектакли показывали в городах и селах Абхазии.

Лишь в 1988 году театр получает собственную сцену. А уже в 1991 году меняется его статус - театр становится драматическим.

В послевоенный период театру пришлось нелегко. Во время войны сгорело здание. Труппа распалась. Пришлось на базе театральной студии готовить актеров. Но Русский театр имени Искандера преодолел все эти проблемы.

Сегодня РУСДАРАМ - одно из самых успешных учреждений культуры в стране, которое в год выпускает до 10 премьер и участвует в крупных международных театральных фестивалях. В 2016 году Министерство культуры Абхазии назвало театр "прорывом года".

Из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой 40-летний юбилей Русский театр драмы вынужден отмечать без зрителей и спектаклей.