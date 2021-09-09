Минкульт Абхазии ответил на открытое письмо гендиректора РУСДРАМа

Третьего сентября генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба написал открытое письмо министру культуры Абхазии Гудисе Агрба в связи с действующим с 12 июля запретом на деятельность учреждений культуры.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Министерство культуры Абхазии выразило надежду, что в скором времени эпидситуация в стране улучшится и учреждения культуры вернутся к прежнему режиму работы, сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерстве отметили, что с пониманием относятся к озабоченности гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, связанной с ограничением деятельности театра.

"Очевидно и то, что Министерство культуры не менее заинтересовано в решении данного вопроса и перехода к творческой работе наших коллективов", - говорится в сообщении.

Ранее Хинтба написал открытое письмо, в котором призвал главу Минкульта "как минимум высказать свое мнение о происходящем - и, безусловно, сделать все от Вас зависящее для защиты культуры, обеспечения учреждений культуры нормальными условиями для работы и развития".

Учреждения культуры прекратили свою деятельность 12 июля, согласно приказу министра Гудисы Агрба. В Министерстве культуры отметили, что 21 июля, по поручению премьер-министра была проведена рабочая встреча для рассмотрения обращения руководителя РУСДРАМа к президенту по вопросу закрытия учреждения.

Тем не менее Минздрав с учетом ежедневного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией предложил ограничить работу рынков, объектов общепита; запретить работу фитнес-клубов, спортивных и образовательных секций; запретить культурно-массовые мероприятия как внутри помещения, так и на воздухе.

Пресс-служба Министерства культуры также напомнила, что 13 августа, на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавируса, президент ужесточил антиковидные ограничения в стране, в том числе запретив деятельность учреждений культуры.

30 августа 2021 года президентом Абхазии Асланом Бжания по инициативе руководства Министерства культуры проведено совещание с участием министра здравоохранения, на котором были представлены предложения по поэтапному выводу учреждений культуры из введенных ограничений и предоставлению условий для их полноценной деятельности.