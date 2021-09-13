"Мелодия трех морей": Эмилия Терзян-Хагба приняла участие в фестивале в Выборге

О том, как прошло выступление Эмилии Терзян-Хагба на фестивале, было ли ей легко выступать под открытым небом при ветре и раскатах грома, она и ее педагоги рассказали в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Повод для гордости

В начале пресс-конференции ведущий Алхас Манаргия отметил, что у Абхазии появился очередной повод для радости и гордости – студентка Сухумского музучилища представляла республику на престижном фестивале классической музыки "Мелодия трех морей" в Выборге.

"Фестивалю пять лет, Эмилию пригласили принять в нем участие в прошлом году, но пандемия нам помешала, и мы не полетели. В фестивале участвуют Черное море, Балтийское море и Лигурийское море (часть Средиземного моря между французским островом Корсика и северо-западным побережьем Италии – ред.). Эмилия представляла Абхазию – Черное море, во время выступлений гром гремел, ветер задувал, но наша героиня выдержала. В такой ситуации выйти на сцену и сыграть огромный концерт – это задел мощный на будущее", - подчеркнул преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Александр Авидзба.

После концерта Эмилию Терзян-Хагба пригласили представлять Абхазию на фестивале в Сан-Ремо на Лигурийском море, добавил педагог музыкального училища.

Сама музыкант рассказала, что на фестивале она играла концерт Феликса Мендельсона в трех частях для скрипки в сопровождении Санкт-Петербургского оркестра "Классика".

"Фестиваль "Мелодия трех морей" традиционно проводится в середине июля, когда в Выборге тепло. Однако в этом году в связи с пандемией его вынужденно перенесли на сентябрь, и даже для организаторов фестиваля такая холодная погода была неожиданностью. Жизнь артиста полна сюрпризов, для меня это был новый опыт, я очень благодарна оркестру "Классика" за поддержку, а также маэстро Олегу Солдатову. Конечно, было холодно, пальцы мерзли, чувствовалось будто минусовая температура", - сказала Эмилия Терзян-Хагба.

Мама музыканта, преподаватель Сухумского музыкального училища Елена Хагба заметила, что сопровождать участника концерта – непростая задача.

"Нужно поддерживать равновесие, не демонстрировать никакой нервозности, так как это очень сильно сказывается на настроении участника. Волнение для исполнителя - это абсолютно естественно, даже большие артисты перед выходом на сцену, безусловно, нервничают, волнуются. Самое главное, чтобы это волнение не сказалось на качестве исполнения, в этой связи очень важна практика для музыканта, особенно юного. В наших условиях практика для нас стала редким явлением, все мы ждем, когда, наконец, мы сможем вернуться к своему любимому делу. На Эмилии затишье в ее деятельности не очень хорошо сказывается, и, безусловно, любой возможностью выхода на сцену в этой ситуации надо пользоваться, что мы и сделали", - говорит Елена Хагба.

После перерыва в концертной деятельности, который составил около двух лет, вернуться на сцену было радостным событием, отмечает Эмилия.

"В это период мне было не сказать, что скучно, но у меня не было мотивации, сильнейшего стимула, поэтому я была очень рада приглашению", - сказала она.

Благодарная публика

Елена Хагба рассказала, что, несмотря на холодную погоду, публика в Выборге была очень теплой, после концерта люди подходили к Эмилии, благодарили за выступление и отмечали, что ее приезда здесь ждали.

"Это, конечно, дает большой стимул для юного артиста в дальнейшей деятельности. Как мама, я чувствую, что у нее от этого вырастают крылья, и ей хочется разучивать новые произведения, выходить на сцену как можно чаще", - сказала она.

После концерта супруга дирижера Санкт-Петербургского оркестра "Классика" Александра Канторова Елена, которая является музыкальным руководителем фестиваля, сказала, что если все границы откроются и будет возможность снова проводить фестиваль в Сан-Ремо, то хотела бы, чтобы в нем приняла участие Эмилия, отметила Елена Хагба.

"Конечно, мы ответили, что мы будем очень рады и с большим удовольствием поучаствуем", - подчеркнула она.

Фестиваль классической музыки "Мелодия трех морей" в​ городе Выборге проходил с 4 по 6 сентября.