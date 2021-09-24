Как закалялась сталь: фестиваль кузнецов-оружейников открылся в Гудауте

О том, кто приехал на фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца" в Гудауту, над чем они будут работать, как железную руду превращают в сталь и какое холодное оружие оказалось самым популярным, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Железная руда и технология

В кузне этнопарка "Апсны" громче, чем обычно, застучали молоты, с десяток горнов наполнились ярким пламенем, огнедышащие печи приняли в свои жаркие "объятия" добытую в горах железную руду.

В эту пятницу там открылся первый в Абхазии фестиваль кузнецов-оружейников "Аихамца", который будет проходить три дня. В нем участвуют не только местные мастера, но также из регионов России.

Александр Куксин из Белгорода вместе с братом Андреем взял на себя обязательство превратить железную руду в булат. Для этой задачи построили две печи, где при температуре около 1200 градусов все это происходит.

"Вчера мы провели пробную плавку, и мы получили хороший сплав булата. Как только мы закончим переплавку кричного железа, мы вытянем его в пластину и постараемся сделать из него какое-нибудь изделие", – вкратце поделился технологией Куксин.

Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца" © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца" © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца" © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца" © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца" © Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца"

Железная руда оказалась в центре внимания как участников фестиваля, так и посетителей. Многие назвали это историческим событием, так как уже много десятилетий в Абхазии ее не использовали. Напомним, что председатель Ассоциации кузнецов-оружейников Абхазии Тимур Дзидзария вместе с коллегами два раза поднялись на гору Бырзыщха, где в советское время добывали этот природный элемент, и спустили около трех центнеров руды.

Ее также будут плавить в горнах на кожаных мехах, которые "задышали" всего несколько дней назад. Построил их абхазский художник Батал Джапуа по архивным описаниям и чертежам.

"Сами печи построили наши гости, металлурги из Якутии. В них кладутся слоями руда и уголь. Все это выжигается в течение пяти-шести часов, и после этого стенки разбираются, вынимается готовая крица – такое губчатое железо. Его можно расплавить или использовать при ковке", – уточнил Джапуа.

Единственный минус горна по старинным технологиям, если сравнивать с современными их аналогами, в том, что без сторонней помощи их использовать тяжело. Для доведения руды до оптимального состояния нужно около шести часов, и от частых подкачек мехов устают руки.

Мастер из Якутска Александр Данилов впервые побывал в Абхазии в 2016 году вместе с сыном. Гостили они у Тимура Дзидзария.

"Помню, как мы в разговорах мечтали найти местную руду и поработать с ней. Сегодня этот день настал. Я пока не решил, над чем именно буду трудиться на этом фестивале. Сейчас для нас самое главное – это получить хорошую крицу", – отметил металлург.

Данилов занимается кузнечным делом около 20 лет. Примерно 15 лет назад он стал работать с рудой. В Якутии этого добра предостаточно, но без углубленного изучения технологий производства не обошлось.

Абхазский нож и дамасская сталь

Абхазский нож был самым популярным изделием на фестивале. Кузнец из Гулрыпша Гурам Чкадуа все три дня будет изготавливать такие ножи из дамасской стали. При этом использует несколько видов стали с высоким содержанием углерода.

"Дамасская сталь, можно сказать, – это кузнечная сварка. То есть несколько видов металла нагревают и сваривают между собой. Тем самым клинок становится еще прочнее. Я хочу сделать два клинка абхазских ножей – один большой, а другой поменьше. Рукоятки к ним я вряд ли успею подготовить. Скорее всего, завершу работу уже у себя в кузне", – рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие фестиваля кузнецов "Аихамца"

Участник фестиваля, член Гильдии оружейников России Александр Белый из Бреста тоже планирует выковать клинки к абхазским ножам. Если успеет, то их будет четыре. Это не первый его опыт в изготовлении традиционного абхазского холодного оружия.

При этом мастер признался, что он только кует клинки, но рукоятки к ним не делает. В этом ему помогли абхазские друзья и в день открытия фестиваля ему передали уже готовое изделие.

Ковка абхазского клинка – дело не сложное, но требует длительного времени, подчеркнул Белый. Работа по его методике занимает не меньше недели.

Первый свой нож Белый сделал из куска металла в 16 лет, но этому предшествовали знаменитые на весь мир литературные произведения, герои которых ходили с ножами. Была для него некая творческая романтика во всем этом.

"После школы я пошел в армию, и там мне подарили нож. Хранил его в сапоге постоянно. Восемь месяцев провел в тайге, а в лесу без ножа делать нечего. Как-то прикипело это ко мне, но тот нож у меня конфисковал командир. Уже после службы я начал работать на заводе фрезеровщиком, где мужики делали ножи. Мне было интересно, и я стал учиться. Затем устроился работать в кузню. Так все и пошло", - поделился Александр.

Изделия мастера из Бреста известны по всей России и за ее пределами. Некоторые из них даже были выставлены в Эрмитаже. Например, кинжал из шевронной дамасской стали. По словам Александра, он был первым в стране, кто выковал такое изделие.

"Эту сталь делали 300 лет назад в Индии. Потом три века никто этим не занимался. Когда мне было около 20 лет, я увидел фотографию такого клинка, и она запала мне в душу. После того, как начал работать в кузне, я в течение нескольких лет его изготовил. Получился шедевр", - рассказал Белый и добавил, что, по оценке специалистов, стоимость этого кинжала не меньше 50 тысяч долларов.

В самой кузне этнопарка тоже "колдовали" над дамасской сталью. Мастер Дато Гергедава также собирается сделать клинок абхазского ножа. В работе он вместе с напарником использует обычный и пневматический молоты, в очищении стали от излишек помогает "болгарка", а соединяет он пластины до момента доведения их до однородной массы сварочным аппаратом.

Стрелы и возрождение традиций

Шамиль Апба из села Аацы самый молодой участник фестиваля. Ему всего 14 лет. Если раньше он ковал под руководством мастеров в ачандарской кузне, то сейчас он решил проявить самостоятельность и сделать абхазской нож в одиночку из автомобильного рессора.

"Сегодня точно клинок успею отковать. Рукояти тоже делаю сам, но, скорее всего, это будет не здесь. Мне очень приятно, что пригласили меня на этот фестиваль и в основном я приехал сюда для того чтобы перенять опыт у талантливых мастеров, посоветоваться с ними", - сказал Апба.

Шамиль Апба участник фестиваля

Кузнец Давид Джопуа из Сухума поставил перед собой задачу изготовить наконечники стрел. В качестве наглядного примера он принес с собой образцы, которые были найдены во время археологических раскопок.

Они будут разных форм, но все боевые. Часть наконечников будет с двумя лезвиями, напоминающие рога горного тура, а часть каплевидные - более привычные для обывательского глаза.

"Я увлекаюсь стрельбой из лука и состою в клубе лучников "Афырхы" и бывает, что я вместе с коллегами делаю такие наконечники. Всего их будет шесть. Также хочу украсить их резьбой и, если останется время, сделаю насечки", - пояснил Давид.

Он также добавил, что древко стрел сделаны из сосны, а перья на их концах гусиные. Собрал эти снаряды художник Батал Джапуа.

Посетитель "Аихамца" Дмитрий Сангулия из Гудауты остался под впечатлением от увиденного и того, как ловко мастера обращаются с раскаленным металлом, какую методику они используют в работе и как зрелищно все это выглядит со стороны. У Дмитрия даже появилось желание обустроить собственную небольшую кузню дома и начать постигать это ремесло.

Ролан Зантария, 76-летний физик-математик из села Хуап, называет себя мастером-любителем. Он тоже изготавливает абхазские ножи, но для себя. Проведение такого фестиваля пенсионер назвал настоящим праздником, который позволит возродить древние абхазские традиции и технологии.