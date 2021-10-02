Искусство рассказчика: проект художника Архипа Лабахуа открылся в Сухуме

СУХУМ, 2 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На платформе "Гума" открылся проект художника Архипа Лабахуа – театр марионеток, совмещенный с рассказами по мотивам интересных историй, происходивших с ним в разное время.

Платформа "Гума" в очередной раз стала объектом современного искусства, на этот раз – словесного. Известный в Абхазии художник и скульптор Архип Лабахуа предстал перед публикой в ипостаси рассказчика.

Поднявшись на железнодорожную станцию по лестнице можно было увидеть небольшой костер, а рядом с ним виновника торжества, который подбрасывал дрова, чтобы пришедшие на вечер зрители могли погреться в уже довольно прохладную погоду.

При желании огонь можно было воспринять как творческий, которому Архип Лабахуа не дает угаснуть, время от времени кидая в него поленья. Недалеко от костра был построен шатер и расставлены стулья для зрителей, которые уселись в назначенный час, и рассказчик стал вспоминать истории из жизни.

"Вечера состоят из театра марионеток и рассказов автобиографических, это монорассказы. То есть не стендап-комик, где все смеются, обязательно присутствует юмор, ничего против юмора не имею, но это истории, которые случились со мной в жизни, их восемь штук. Эти истории я рассказываю уже несколько лет именно как рассказчик", - отметил он.

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Как-то в Голландии Архипу Лабахуа предложили устроить вечера, для того чтобы он рассказал различные истории на английском языке.

"Несмотря на то, что я хорошо владею английским, это не мой родной язык. Я готовился к этим выступлениям и в итоге даже заработал денег за эти шесть вечеров – 2500 евро, никаких спектаклей не было, просто рассказы с перерывами, причем с минимумом реквизитов, это главное условие этого жанра", - рассказал Лабахуа.

В течение последних нескольких лет художник овладел новым для себя искусством – ремеслом рассказчика и даже провел гастроли в Европе.

"Обычно я рассказывал истории в узком кругу. Это приключения, которые со мной случились, они очень разные – "Фонарь", "Ожог", "Жираф", "Рука", "Маска", "Живот", "Flugtag", "Гантеля". Два из этих рассказа 18+, потому, что эротические элементы присутствуют, это нельзя рассказывать детям, в среднем один рассказ длится 15-20 минут", - заметил он.

Спектакль Архипа Лабахуа © Sputnik / Бадрак Авидзба

Спектакль Архипа Лабахуа © Sputnik / Бадрак Авидзба

Спектакль Архипа Лабахуа © Sputnik / Бадрак Авидзба 1 / 3 © Sputnik / Бадрак Авидзба Спектакль Архипа Лабахуа

Рассказы все правдивые, но один из них наполовину состоит из вымысла, признается Архип Лабахуа.

"И когда я его рассказываю, обязательно признаюсь, потому, что признание перед зрителями, это часть представления. Это очень интересный жанр, он узкий, в Голландии проходит ежегодный фестиваль рассказчиков, там два основных условия, во-первых минимум реквизита, а история должна длиться не меньше пяти и не больше 15 минут", - говорит он.

Среди мотивов, которые подвигли его попробовать свои силы в этом жанре – творчество таких мастеров словесности как Ираклий Андроников, Геннадий Хазанов и другие.

"Андроников это был человек, который два часа мог что-то рассказывать, Хазанов, у них интересно учиться. Моя цель это не смех – а вызвать эмоцию, анекдоты я не люблю, честно говоря, я их не рассказываю, я рассказываю истории, которые у меня вызывают улыбку", - сказал Лабахуа.

Архип Лабахуа - художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он автор бронзовых скульптур, установленных на Сухумской набережной. Это вылитые в бронзе герои рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старик из сказки "Тачкум и великан", "Пингвин – философ", ему принадлежит также скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии.