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Дополнительное время

Дополнительное время: о матче за выход в финал ЧЕ ConIFA

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Дополнительное время: мир футбола ConIFA

Полуфинальный матч чемпионата Европы под эгидой ConIFA между сборными Абхазии и Западной Армении состоялся в столице Нагорного Карабаха в городе Степанакерт.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В серии пенальти сборной Абхазии не повезло. Абхазы не отбили и не забили ни одного гола, матч закончился со счетом 3:0 в пользу сборной Западной Армении.

Все подробности из Степанакерта сразу по окончанию игры ведущему рубрики "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаше Когония сообщил по телефону пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.



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