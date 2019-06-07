Дополнительное время: о матче за выход в финал ЧЕ ConIFA

Полуфинальный матч чемпионата Европы под эгидой ConIFA между сборными Абхазии и Западной Армении состоялся в столице Нагорного Карабаха в городе Степанакерт.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В серии пенальти сборной Абхазии не повезло. Абхазы не отбили и не забили ни одного гола, матч закончился со счетом 3:0 в пользу сборной Западной Армении.

Все подробности из Степанакерта сразу по окончанию игры ведущему рубрики "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаше Когония сообщил по телефону пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.