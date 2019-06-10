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Дополнительное время: итоги матча за бронзовую медаль чемпионата

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Сборная Абхазии обыграла сборную Чамерии в серии пенальти в матче за третье место на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 в субботу 8 июня.

В основное время игрокам так и не удалось открыть счет, хоть судьи и приняли решение добавить восемь минут компенсированного времени.

В серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победу одержала сборная Абхазии и завоевала бронзовые медали чемпионата Европы ConIFA-2019.

Главный тренер команды Беслан Аджинджал сразу по окончании матча оценил итоги соревнований для абхазской сборной.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

 



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