Дополнительное время: о необходимости строительства бассейна в Абхазии

В послевоенной Абхазии, в прибрежной стране нет ни одного действующего бассейна. Занятия с детьми тренеры по плаванию проводят лишь в летнее время при хороших погодных условиях.

Ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония в эфире радио Sputnik обсудили проблему отсутствия бассейна в республике вместе с пловцом-энтузиастом Эдуардом Аргун.

Для чего детям и взрослым необходимы занятия по плаванию, как бассейн мог бы улучшить возможности реабилитации людей с физическими патологиями и позволил бы разгрузить малочисленные детские спортивные секции? Обо всем этом размышляют авторы программы с человеком, который не понаслышке знает, как положительно плавание влияет на формирование здорового тела.

До 1992 года в Абхазии функционировали два бассейна – в Сухуме и в городе Ткуарчал, однако после Отечественной войны народа Абхазии, спустя 26 лет, в республике не построено ни одного бассейна.