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Дополнительное время: Аргун о гонке в забеге на 124 километра

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О своем участии в одной из самых сложных гонок в Европе для трейлраннеров и о том, что помогло преодолеть 124 километров за 32 часа и добежать до финиша в эфире радио Sputnik рассказал любитель трейлраннинга, Саид Аргун.

Дополнительное время
Дополнительное время: Аргун о гонке в забеге на 124 километра

На территории Краснополянского заповедника и курорта Роза Хутор состоялся HOKA WILD TRAIL от команды Wild Family. Абхазский триатлет, трейлраннер Саид Аргун прошел дистанцию 124 километра и 10 000 метров набора высоты за 32 часа и дошел до финиша.

"С нуля взять и пробежать 124 километра по горам и с наборам высоты 10 000 метров, это, если честно, очень непросто, мы вязли четыре пика и спустились к Красной поляне. На трейлраннинге есть гонки с индексом сложности шесть баллов - это одна из самых сложных гонок, таких вообще не много по миру, и эта гонка входит в топ пяти самых сложных гонок в Европе. Организм человека способен вынести многое, и эта гонка показала мне это. Я хотел проверить себя, загнать в критические условия и посмотреть на реакцию организма, и я был удивлен, как организм справляется с нагрузкой. Мне больше по душе дистанции, которые проходят с большим набором высоты, дело не в беге, а в преодолении препятствий, ты даже не идешь пешком, ты в гору карабкаешься быстрым темпом, а вниз спускаешься быстрым темпом", - рассказал Аргун    

В Абхазии уникальные климатические условия, они созданы для занятий спортом, к примеру, у российских спортсменов нет такой роскоши, как у нас, сказал Аргун в беседе на радио.     


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