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Дополнительное время: Хагба о планах по развитию абхазского футбола

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Новый президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба в эфире радио Sputnik поделился своими планами по развитию абхазского футбола.

Дополнительное время
Дополнительное время: Хагба о планах по развитию абхазского футбола

Отчетно-выборная конференция Федерации футбола Абхазии, на которой президентом организации избрали Тараща Хагба, состоялась 2 марта.

Группой единомышленников составлен план развития абхазского футбола, где указано все то, что нам сегодня не хватает, впереди  нас ждет большая работа, сказал Хагба в беседе на радио.   

"В 2016 году проведение чемпионата мира ConIFA было сказкой для нашего народа. Чемпионат проходил на высоком уровне, народ, как одно целое, забыв про политику и свои проблемы, болел за одну команду. Эта энергетика передавалась нам, футболистам, это реклама и престиж страны, то направление, через которое можно рекламировать Абхазию, давайте тогда развивать футбол", - заметил президент Федерации футбола Абхазии.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.   

Таращ Хагба родился в 1991 году, и первые шаги в футболе начал делать в клубе "Нарт", затем стал выступать за "Гагру", после вернулся в "Нарт", а затем начал играть за столичное "Динамо".

В последние годы Таращ Хагба выступает за гаргскую команду. Таращ Хагба - мастер спорта, он награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за победу национальной команды страны на Чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA-2016.


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