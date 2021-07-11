00:00 12 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.47
  • EUR88.14
Поиск
© Sputnik

Дополнительное время: Цыкалова о популяризации баскетбола

Дополнительное время
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/08/1032795742.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/dopolnitelnoe_vremya/20210711/1032792247/-Dopolnitelnoe-vremya-Tsykalova-o-populyarizatsii-basketbola---.html

Своим видением развития баскетбола у себя на родине и в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала вице-президент Федерации баскетбола ДНР Крестина Цыкалова.

Дополнительное время
Дополнительное время: Цыкалова о популяризации баскетбола

Ситуация с баскетболом в ДНР идентичная с ситуацией в Абхазии. Чтобы в стране развивался спорт, необходимо начинать со школы, считает вице-президент Федерации баскетбола ДНР Крестина Цыкалова.  

"Один из самых лучших проектов, который был у нас реализованный, – это школьная баскетбольная лига. Это когда даже учитель физкультуры был тренером. Школьная баскетбольная лига дает старт уже дальше многим детям участвовать в первенстве города, республики. В школьной программе нужно больше уделять время", - сказала Цыкалова.

Без соревнований опыт не получишь, это исключено, говорит специалист. В этом году, в коронавирусном, команды не выезжали, и все это почувствовали, отмечает Цыкалова.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле. 

Со 2 по 7 июля в Сухуме проходил X юбилейный международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш".

Первое место заняла команда дебютант турнира – "Смена" из Кропоткина, второе место у "Родины" из Волгограда, третьим стала команда из города Гулькевичи "Локомитив".

Сборная Абхазии заняла четвертое место.

Лучшими игроками турнира были признаны: Дмитрий Джинджолия, (Республика Абхазия), Роман Грущенко (Гулькевичи), Валерий Маган (Волгоград) и Александр Андреев (Кропоткин).

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями, а лучшие игроки денежными призами.

Тренеры команд были награждены памятными монетами с изображением Сергея Багапш.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
"Танцы" с мячом: товарищеский матч Сборной Абхазии и ФК "Сочи"
Последствия природных пожаров в Челябинской области
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться