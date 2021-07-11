Дополнительное время: Цыкалова о популяризации баскетбола

Своим видением развития баскетбола у себя на родине и в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала вице-президент Федерации баскетбола ДНР Крестина Цыкалова.

Дополнительное время Дополнительное время: Цыкалова о популяризации баскетбола

Ситуация с баскетболом в ДНР идентичная с ситуацией в Абхазии. Чтобы в стране развивался спорт, необходимо начинать со школы, считает вице-президент Федерации баскетбола ДНР Крестина Цыкалова.

"Один из самых лучших проектов, который был у нас реализованный, – это школьная баскетбольная лига. Это когда даже учитель физкультуры был тренером. Школьная баскетбольная лига дает старт уже дальше многим детям участвовать в первенстве города, республики. В школьной программе нужно больше уделять время", - сказала Цыкалова.

Без соревнований опыт не получишь, это исключено, говорит специалист. В этом году, в коронавирусном, команды не выезжали, и все это почувствовали, отмечает Цыкалова.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Со 2 по 7 июля в Сухуме проходил X юбилейный международный турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Багапш".

Первое место заняла команда дебютант турнира – "Смена" из Кропоткина, второе место у "Родины" из Волгограда, третьим стала команда из города Гулькевичи "Локомитив".

Сборная Абхазии заняла четвертое место.

Лучшими игроками турнира были признаны: Дмитрий Джинджолия, (Республика Абхазия), Роман Грущенко (Гулькевичи), Валерий Маган (Волгоград) и Александр Андреев (Кропоткин).

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями, а лучшие игроки денежными призами.

Тренеры команд были награждены памятными монетами с изображением Сергея Багапш.