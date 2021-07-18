Дополнительное время: Тодуа и Когония о деятельности Академии футбола Unity в Абхазии

Два года как в Абхазии действует Академия футбола Unity. Что сделано за это время и что предстоит еще, а также, что отличает юных спортсменов академии от других команд, в эфире радио Sputnik рассказали сооснователи Академии футбола Unity Гиви Тодуа и Лаша Когония.

Дополнительное время Дополнительное время: Тодуа о деятельности Академия футбола Unity

По словам Тодуа, за два года было сделано немало, но если говорить об эволюции, то мы только на стадии основания, отметил он.

"Мы смогли систематизировать тренировочный процесс, на данный момент важно прогрессировать не только на футбольном поле, но и вне его. Фундаментом всей нашей структуры и всего того, что мы делаем, является задача вырастить здорового и полезного человека для нашего общества. Футбол на сегодняшний день, он второстепенный. Замечательно, если ребенок в процессе заиграет и получит возможность стать профессиональным футболистом и уехать, но нужно говорить о реалиях. У нас в структуре почти 80 детей, но нет ответа на вопрос, сколько из них станут профессиональными футболистами", - отметил Тодуа.

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