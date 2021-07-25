Дополнительное время: Гергедава о тайском боксе в Абхазии

Президент федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава на радио Sputnik рассказал о перспективах этого вида спорта в республике и о возможностях абхазских спортсменов попасть на Олимпийские игры.

Дополнительное время Дополнительное время: Гергедава о тайском боксе в Абхазии

Международный Олимпийский комитет провел сессию, на которой было принято решение официально признать федерации по шести видам спорта: самбо, чирлидинг, лакросс, айсшток, киксбоксинг и тайский бокс (муай-тай). Эти федерации, по мнению МОК, выполняют требования комитета, соответствуют новому статусу по географии и представительству участников.

О том, какую возможность дает для спортсменов признание тайского бокса олимпийским видом спорта, своим мнением поделился Теймураз Гергедава.

"Это дает нам большой шаг в плане развития тайского бокса и тех признанных видов, которые у нас здесь в Абхазии присутствуют. Есть большие шансы в организации более масштабных турниров, то есть добавления их в календарный план, а проблемы для выступления на международных соревнованиях у нас периодически возникают, но благо у ребят есть гражданство России, и мы можем оказаться в составе российской команды", - сказал собеседник Sputnik.

Президент Федерации тайского бокса Абхазии Теймураз Гергедава отметил, что на сегодняшний день в Абхазии есть ребята, которые показывают хорошие результаты на турнирах.

"Наши боксировали со спортсменами из Дагестана, Нижнего Новгорода, из Кузбаса, из Краснодарского края и показывали хорошую конкуренцию в тех весовых категориях, где выступают большое количество ребят", - отметил Гергедава.

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