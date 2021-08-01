Дополнительное время: Карди-оглы о боксе в Абхазии в условиях пандемии

Директор Республиканской детской юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди-оглы в эфире радио Sputnik рассказал о том, как пандемия сказалась на подготовке спортсменов, смогли ли адаптироваться к новым условиям.

Дополнительное время Дополнительное время: Карди-оглы о боксе в Абхазии в условиях пандемии

"У нас тренировочные поменялись, но при этом мы не можем работать в полном объеме. Летом мы смогли выйти на улицу, однако отсутствие спарринг-партнеров отрицательно сказывается на подготовке. У нас тренировочный процесс до сих пор ломаный. Очень сложно было адаптироваться под ограничительные меры", - отметил Карди-оглы.

Директор Республиканской детской юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики сказал, что за эти два года немало детей ушло из спортшколы.

"Школа наша рассчитана на 1500 детей. Тренировочный процесс должен проходить по шести видам спорта. За пандемию мы потерли более 200 детей. У нас недавно был турнир в Сочи, где мы показали очень плохой результат, когда всегда было наоборот", - сказал Карди-оглы.

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