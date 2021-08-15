22:48 15 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск
© Sputnik

Дополнительное время: Аршба об итогах Олимпийских игр в Токио -2020

Дополнительное время
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0c/1033026134.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/dopolnitelnoe_vremya/20210815/1033022936/Dopolnitelnoe-vremya-Arshba-ob-itogakh-Olimpiyskikh-igr-v-Tokio--2020-.html

Чем запомнится Олимпиада 2020, об атмосфере, в которой она прошла, о достижениях мирового спорта, и возможностях абхазских спортсменов выступать в большом спорте, в эфире радио Sputnik рассказал, президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба.

Дополнительное время
Дополнительное время: Аршба об итогах Олимпийских игр в Токио -2020

В командном зачете Олимпиады-2020 победу вырвали американцы, в последний день обошедшие спортсменов из Китая. У олимпийцев из США 39 золотых медалей, 41 серебряная и 33 бронзовых. У китайцев соответственно 38, 32 и 18 медалей. Третье место уверенно заняли, показав свой лучший результат в истории, хозяева-японцы (27, 14, 17).

По мнению президента национального олимпийского комитета Абхазии Валерия Аршба Олимпиада 2020 прошла в очень напряженной атмосфере.

"По кадрам с возвращение российской олимпийский команды видно, что они вернулись с поле боя. Спортивные чиновники мирового уровня сами же превратили спорт в политику. Спортсмены же всю свою жизнь посвящают для того, чтобы поднять уровень мирового спорта, но им постоянно ставят палки в колеса. Вместо того чтобы видеть своего спортсмена на олимпийских играх, они видят страну, которую они представляют", - сказал Аршба.    

Валерий Аршба рассказал, о работе, проводимой национальным комитетом, для того чтобы у абхазских спортсменов была возможность выступать на олимпийских играх.

Полную версию интервью слушайте на радио в аудиофайле.  

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Скакуны, апацхи и мастерская: работа и жизнь Отара Чанба из Лыхны
Любовь и лошади Отара Чанба: как житель Лыхны возводит апацхи и воспитывает скакунов
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться