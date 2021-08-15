Дополнительное время: Аршба об итогах Олимпийских игр в Токио -2020

Чем запомнится Олимпиада 2020, об атмосфере, в которой она прошла, о достижениях мирового спорта, и возможностях абхазских спортсменов выступать в большом спорте, в эфире радио Sputnik рассказал, президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба.

Дополнительное время Дополнительное время: Аршба об итогах Олимпийских игр в Токио -2020

В командном зачете Олимпиады-2020 победу вырвали американцы, в последний день обошедшие спортсменов из Китая. У олимпийцев из США 39 золотых медалей, 41 серебряная и 33 бронзовых. У китайцев соответственно 38, 32 и 18 медалей. Третье место уверенно заняли, показав свой лучший результат в истории, хозяева-японцы (27, 14, 17).

По мнению президента национального олимпийского комитета Абхазии Валерия Аршба Олимпиада 2020 прошла в очень напряженной атмосфере.

"По кадрам с возвращение российской олимпийский команды видно, что они вернулись с поле боя. Спортивные чиновники мирового уровня сами же превратили спорт в политику. Спортсмены же всю свою жизнь посвящают для того, чтобы поднять уровень мирового спорта, но им постоянно ставят палки в колеса. Вместо того чтобы видеть своего спортсмена на олимпийских играх, они видят страну, которую они представляют", - сказал Аршба.

Валерий Аршба рассказал, о работе, проводимой национальным комитетом, для того чтобы у абхазских спортсменов была возможность выступать на олимпийских играх.

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