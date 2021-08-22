Дополнительное время: Микая о преподавании физкультуры в школах Абхазии

В столичной школе № 3 после капитального ремонта спортзал оснащен всем необходимым инвентарем, чего не скажешь о других школах республики, однако не все дети хотят ходить на физкультуру, отметил Микая в беседе на радио.
"До 4 класса дети активно занимаются, но после 5 класса, когда они переходят в среднее звено, возникает проблема, родители записывают детей на другие секции, готовят к поступлению в вузы, и дети не успевают посещать урок. Очень мало времени отведено и на урок физкультуры. Если до пандемии в неделю давались два часа, сейчас же только час", - сказал учитель.
По мнению Микая, необходимо увеличить количество уроков, если раньше дети все свободное время проводили активно, то сегодня большинство сидят в своих гаджетах, что отрицательно влияет на здоровье, отметил он.
"Спорт нужен детям, он заставляет работать голову правильно, я бы хотел, чтобы у нас в школах были открыты спортивные секции, но почему-то в приоритете кружок географии, математики и другие предметы, они тоже нужны, не спорю, но спортивные - необходимы. К тому же не у всех родителей есть возможность отвести ребенка на спорт в город, если такого рода кружки будут открыты в школе, то ситуация изменилась бы в лучшую сторону", - сказал Микая.
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