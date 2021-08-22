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Дополнительное время: Микая о преподавании физкультуры в школах Абхазии

Дополнительное время
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/dopolnitelnoe_vremya/20210822/1033066834/Dopolnitelnoe-vremya-Mikaya-o-prepodavanii-fizkultury-v-shkolakh-Abkhazii---.html

Как обстоят дела с преподаванием физкультуры в школах Абхазии, с какими проблемами сталкиваются учителя и есть ли спрос на спорт у детей, в эфире радио Sputnik рассказал преподаватель физкультуры третьей школы города Сухум Рамаз Микая.

Дополнительное время
Дополнительное время: Микаа о преподавании физкультуры в школах Абхазии

В столичной школе № 3 после капитального ремонта спортзал оснащен всем необходимым инвентарем, чего не скажешь о других школах республики, однако не все дети хотят ходить на физкультуру, отметил Микая в беседе на радио.  

"До 4 класса дети активно занимаются, но после 5 класса, когда они переходят в среднее звено, возникает проблема, родители записывают детей на другие секции, готовят к поступлению в вузы, и дети не успевают посещать урок. Очень мало времени отведено и на урок физкультуры. Если до пандемии в неделю давались два часа, сейчас же только час", - сказал учитель.     

По мнению Микая, необходимо увеличить количество уроков, если раньше дети все свободное время проводили активно, то сегодня большинство сидят в своих гаджетах, что отрицательно влияет на здоровье, отметил он.  

"Спорт нужен детям, он заставляет работать голову правильно, я бы хотел, чтобы у нас в школах были открыты спортивные секции, но почему-то в приоритете кружок географии, математики и другие предметы, они тоже нужны, не спорю, но спортивные - необходимы. К тому же не у всех родителей есть возможность отвести ребенка на спорт в город, если такого рода кружки будут открыты в школе, то ситуация изменилась бы в лучшую сторону", - сказал Микая.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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