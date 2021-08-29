Дополнительное время: Цужба о развитии ребенка на пути большого спорта

Юный теннисист Нестор Цужба с прошлого года начал играть в России. По словам отца ребенок прогрессирует и очень любит это дело.
"Он пока играет в турнирах для маленьких, их называют еще турнирами выходного дня. Начали мы с турнира в Жемчужине, где он выиграл. Дальше мы все старались чтоб в полтора в два месяца раз выезжать и выступать в России. В этом году заметный прогресс пошел. Наш тренер в Сухуме Элизабет Акуция, наша вторая мама. Играли в разных школах, на разных покрытиях. Ребенок быстро адаптируется", - рассказал Давид Цужба.
В одном из турниров Нестора заметили, и предложили поиграть ракетками фирмы TechnoFiber. Абхазии Нестор Цужба – первый теннисист, которому оказана такая честь.
Говоря о финансовой нагрузке для роста юного теннисиста, Давид Цужба сказал, что в большей части рассчитывают на себя, но есть и меценаты, которые помогали.
"Иногда приходится обращаться за помощью, но сейчас многие спрашивают, интересуются как успехи. Не скажу, что легче, но есть кто поддерживает", - отметил Давид.
По словам отца, самое дорогое в теннисе - перемещение, аренда кортов и тренер. Нестор занимается у тренеров в России, это необходимо для того, чтобы не терять навыки, потому как через год, два, если продолжать в таком же темпе, он должен будет играть не в Абхазии, рассказал отец.
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