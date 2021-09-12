Дополнительное время: Гвазава о победе в гонке на автодроме Нюрбургринг и об автоспорте

Дмитрий Гвазава и итальянец Андреа Кола стали победителями двух гонок этапа World GT в Германии. О специфике гонок, о физических нагрузках и подготовке к ним, а также в чем залог успеха в автоспорте, в эфире радио Sputnik рассказал автогонщик Дмитрий Гвазава.

Дополнительное время Дополнительное время: Гвазава о победе в гонке на автодроме Нюрбургринг и об автоспорте

Гвазава и Кола выступают за итальянскую команду Target Racing на купе Lamborghini Huracan LP 620-2 Super Trofeo EVO под №99 в классе Pro-Am.

Автогонщик Гвазава в беседе на радио рассказал о специфике гонок на автодроме Нюрбургринг в Германии.

"Это Европейский чемпионат Lamborghini, монокласс, то есть все одинаковые машины, и это основная, интересная вещь, где акцент ставится на самого водителя и команду, как водитель работает с командой, настраивает машину и из этого вытекает дальнейший успех", - сказал в эфире радио Гвазава.

Дмитрий Гвазава рассказал, почему автогонщики не гоняют на дорогах общего пользования, что мотивирует на успех и о физических нагрузках в автоспорте.

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