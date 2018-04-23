Ардзинба о сотрудничестве Абхазии и Крыма: готовы трудиться бок о бок

Делегация Министерства экономики Республики Абхазия приняла участие в работе IV Ялтинского международного экономического форума, который проходил с 19 по 21 апреля 2018 года.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Абхазия готова трудиться бок о бок вместе с Крымом для достижения благосостояния каждой республики, сказал министр экономики Абхазии в беседе с корреспондентом Sputnik на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

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"Для того, чтобы наши граждане жили хорошо, надо развивать экономические отношения, открывать доступ к инвестициям, создавать максимально комфортные условия для передвижения. Мы готовы трудиться бок о бок для достижения главного результата – благосостояния каждого", — сказал Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Важным катализатором такого рода сотрудничества Ардзинба назвал соглашение о взаимодействии между Абхазией и Крымом, которое затрагивает практически все направления жизнедеятельности двух республик.

На крымском рынке представлена абхазская продукция в виде напитков, и есть перспектива поставок стройматериалов, подчеркнул министр. Абхазию и Крым также связывает схожее политическое и экономическое положение и, по словам Ардзинба, обе республики испытывают определенные ограничения в области привлечения инвестиций, международной экономической деятельности, торговой и транспортной сферах.

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"Тот опыт, который набрала Абхазия за четверть века, конечно, востребован в Крыму. Надо отдать должное нашим крымским коллегам, которые интенсивно и оперативно преодолевают эти ограничения, что подтверждает количество представителей иностранных компаний на этом форуме", — сказал Ардзинба.

Министр экономики Абхазии с сожалением отметил, что за последний год отношение западных стран к России заметно ухудшилось, но это обострение не отразилось на компаниях, которые приняли участи в ялтинском экономическом форуме. Подобные ограничения вызывают противоположный эффект, уверен Ардзинба.

Конкурировать Абхазии и Крыму не стоит, считает он. Двум республикам необходимо объединиться в привлечении туристов на черноморские курорты.

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"Мы находимся на берегу Черного моря, мы ориентированы на одного потребителя туристических услуг, поэтому и наши крымские коллеги, и мы хорошо понимаем, что нам необходимо не конкурировать между собой, а выстраивать такую цепочку взаимодействий, которая сделает в целом регион черноморских курортов более привлекательным", — сказал Адгур Ардзинба и добавил, что строительство Керченского моста упростит логистику, сблизит позиции.

IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоялся в апреле 2018 года. Ялта принимает три тысячи участников форума из регионов России и более 60 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Абхазию на форуме представляет делегация Министерства экономики республики.