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Петербургский международный экономический форум

Экономический форум в Петербурге побил все рекорды

© Sputnik . Евгения Новоженина
Экономика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершается рекордными показателями — по предварительным данным, подписано 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Об этом сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя Организационного комитета (ПМЭФ) Антон Кобяков, пишет РИА Новости.

Озвучивая эти впечатляющие итоги форума, Кобяков уточнил, что речь идет только о так называемых открытых соглашениях, без учета документов, которые носят характер коммерческой тайны.

По уточненным данным, Петербургский международный экономический форум посетили представители более 143 стран, участниками форума стали свыше 17 тысяч человек. Примечательно, что самой многочисленной оказалась американская делегация: из страны, которая в течение нескольких лет пытается задушить Россию санкциями, приехали более 500 человек.

Делегация из Абхазии участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Лашей Ашуба
Делегация из Абхазии участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

"Мы привыкли к словам "санкции", привыкли к звучащим ограничениям в отношении нашей страны. Но Петербургский форум это все развенчал. Россия — это территория возможностей. Приехавшие представители более 143 стран подтверждают то, что Россия действительно страна возможностей. Петербургский форум объединяет мир", — отметил Кобяков.

22-й Международный экономический форум проходил с 24 по 26 мая в Санкт–Петербурге. По мнению организаторов форума, он стал одним из самых масштабных за всю историю проведения такого рода мероприятий. В работе мероприятия участвовали представители полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 государств. МИА "Россия сегодня", в состав которого входит и международное агентство новостей и радио Sputnik, выступает информационным партнером форума.

 




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