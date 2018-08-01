Надарая: инвестору в Абхазии нужно создать комфортные условия

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Инвестору, пришедшему в Абхазию, нужно создать комфортные условия для работы, сказал в интервью на радио Sputnik глава администрации Галского района Тимур Надарая.

© Sputnik Илона Хварцкия В приоритете: как Минэк Абхазии собирается стимулировать предпринимателей

Кабинет Министров республики на прошедшем в четверг 27 июля заседании принял постановление "О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия", согласно которому в муниципалитетах появятся Уполномоченные по экономическим вопросам. По мнению министра экономики Адгура Ардзинба, этот шаг будет стимулировать деловую активность населения в районах и способствовать развитию предпринимательства.

"Эта мера направлена на то, чтобы активизировать работу по развитию экономики в районах Абхазии. Люди работающие на государственных должностях должны создать такие условия, чтобы бизнесмену, пришедшему работать в район, было комфортно. Таких предпринимателей нужно привлекать хорошим отношением", — подчеркнул Надарая.

По его словам, решение Кабинета Министров не предусматривает выделения отдельного штата в администрациях районов.

"Речь идет о том, чтобы развитие экономики было возложено на одного определенного человека, мы не будем открывать новый штат и платить ему с налогов населения. Мы найдем человека, который будет ответственен за это, будь то руководитель отдела экономики, или один из моих заместителей", — сказал глава района.

Тимур Надарая отметил, что, придя в руководство Галсколо района, сразу начал предпринимать усилия для развития экономики.

"Я поехал в Москву, поговорил с членами консалтинговой группы, мы хотели открыть кондитерскую фабрику у нас в районе. После к нам стали приходить бизнесмены, к примеру из Кабардино-Балкарии, с проектами по строительству кондитерской фабрики. Тогда их беспокоил вопрос безопасности, сейчас в этом отношении в районе все хорошо. Несмотря на то, что желающих построить фабрику было много, в итоге кто-то сослался на отсутствие финансирования, кто-то на другую причину", — заметил Надарая.

Министр экономики Абхазии предлагает оценивать работу глав районов по количеству созданных рабочих мест, сказал глава Галского района.

"Если люди получат рабочие места, это создаст условия для пополнения бюджета района. Сегодня считается, что 60 процентов населения безработные, и для того, чтобы поменять эту ситуацию, было принято решение по Уполномоченным по экономическим вопросам. Не так давно мы приняли закон о приватизации, согласно которому, если мы продаем здание, принадлежащее району, 40 процентов прибыли остается в районе. Эти средства можно было использовать для поддержки людей, открывающих малый бизнес", — подчеркнул он.

© Фото : Pixabay Малый бизнес в Абхазии: государство поможет рискнуть

Тимур Надарая рассказал, что около четырех месяцев назад к нему обратилась группа молодых людей за помощью.

"Они взяли около трех гектаров земли, огородили ее и попросили 50 тысяч рублей на выращивание арбузов. Это небольшие деньги, но они тогда решали их проблему, я занял в долг у знакомых и отдал ребятам. Урожай арбуза получился хорошим", — заметил Надарая.

Глава района рассказал, что в недавнем прошлом при приватизации одного из объектов в бюджет поступило 200 тысяч рублей, однако использовать их на поддержку предпринимателей нельзя.

"Жаль, что у нас нет права использовать эти деньги на поддержку производителей. Эти средства предусмотрены на то, чтобы восполнить бюджет, если, скажем, есть отставание в сборе налогов. Считаю, что это не совсем правильно, потому что есть положение, по которому глава государства может оказать помощь из своего фонда", — сказал Надарая.

Кабинет Министров республики на прошедшем в четверг 27 июля заседании принял постановление, согласно которому в муниципалитетах появятся Уполномоченные по экономическим вопросам. По мнению министра экономики Адгура Ардзинба, этот шаг будет стимулировать деловую активность населения в районах и способствовать развитию предпринимательства.