15:11 15 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.38
  • EUR75.23
Поиск
Вид на город Анкара

Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США

© Sputnik . Антон Денисов
Экономика
Получить короткую ссылку
69 0 0

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

ДУШАНБЕ, 15 авг – Sputnik. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указа президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

Президент Турции Тайип Эрдоган, фото из архива
© REUTERS / Yasin Bulbul/Presidential Palace
Турция будет бойкотировать электронику из США

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. 

В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Накануне Турция объявила бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака".

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
    Без вести пропавшие

    Цхинвальская миссия Международного Комитета Красного Креста намерена выяснить судьбу пропавших без вести в 1989 — 2008 годах.

  • Археологических раскопки в местности Гызылтепе Имишлинского района
    Пески времени

    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

  • Ребенок
    Молочный вопрос

    Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.

  • Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме.
    Стокгольм рассудит

    Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.

  • Стройка, архивное фото
    Вам помогут!

    Молдавский премьер-министр Павел Филип поручил помочь гражданам республики, пострадавшим на стройке в Санкт-Петербурге.

  • Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
    Без вести пропавшие

    Цхинвальская миссия Международного Комитета Красного Креста намерена выяснить судьбу пропавших без вести в 1989 — 2008 годах.

  • Археологических раскопки в местности Гызылтепе Имишлинского района
    Пески времени

    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спасатели на месте крушения моста в Италии
Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост
Пилот в США направил самолет в дом, где находились его жена и сын
Американец протаранил самолетом собственный дом: чем может обернуться семейная ссора
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia