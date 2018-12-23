Эксперт: после новогодних праздников рубль укрепится

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. В промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и не "присматривает" за рынком, рассказал в интервью "Российской Газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

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Для разнообразных спекулянтов это - сущее раздолье, отметил эксперт, и не исключил, что первый рабочий день нового года курс составит 70 рублей за доллар или выше.

"Следующая неделя - рождественская для западных рынков, и этим все сказано. Исторически в это время рубль - даже в те годы, когда его постигала существенная коррекция - обычно торговался стабильно. У нас нет оснований считать, что в этом году будет иначе", - сказал Рожансковский.

Он предположил, что поддержать рубль может золото, поскольку Китай и Индия традиционно усилят покупки, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю, а в Индии - в преддверии сезона свадеб. Рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится, уточнил эксперт.

"В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро", - сказал Рожанковский.

Во втором сценарии рубль просто спокойно "доползет" до этого диапазона, предположил он. В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар, добавил эксперт.