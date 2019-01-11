Эксперты журнала The Economist назвали российский рубль самой недооцененной валютой мира

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Журнал The Economist, который высчитывает так называемый "индекс Биг Мака", счел рубль самой недооцененной валютой мира, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Рубль открыл год ростом к доллару и евро

По оценкам The Economist, российский рубль остается самой недооцененной валютой мира: рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит 110,17 рубля (или 1,65 доллара) в то время как в США - 5,58 доллара (или 373 рубля). Таким образом, разница актуальной стоимости гамбургера в России и США составляет 70,4%, тогда как предполагаемая разница валютных курсов равна 19,74%.

Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.

При этом издание отмечает, что практически все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом, кроме швейцарского франка, норвежской и шведской крон. Например, швейцарский франк является самой переоцененной мировой валютой (на 18,7%), так как в этой стране Биг Мак стоит 6,5 франка (6,7 доллара).

"Индекс Биг Мака", который The Economist высчитывает с 1986 года, основывается на теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах. Таким образом, разница в стоимости Биг Мака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.