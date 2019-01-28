Вашингтон снял санкции с трех российских компаний, связанных с бизнесменом Дерипаской

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Вашингтон снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, в то же время ограничительные меры в отношении самого Дерипаски продолжают действовать, сообщает РИА Новости.



© AFP 2018 / ARND WIEGMANN Запад теряет сакральный инструмент влияния: кто его подберет

По данным ведомства, в соответствии с условиями снятия санкций эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Компании также провели масштабные аудиторские проверки, сертификации и отчетность.

Вашингтон в начале апреля 2018 года ввел антироссийские санкции, в частности внес в "черный список" Олега Дерипаску и контролируемые им компании En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означало блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.

В декабре Минфин США заявил, что исключит En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка при выполнении ряда условий.Так, в рамках сделки "Русал" обновил состав совета директоров, и Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70 до 45 процентов.