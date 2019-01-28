14:21 28 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.93
  • EUR75.19
Поиск

Вашингтон снял санкции с трех российских компаний, связанных с бизнесменом Дерипаской

© Sputnik / Алексей Агарышев
Экономика
Получить короткую ссылку
35 0 0

Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", которые выполнили требования выйти из-под контроля бизнесмена Олега Дерипаски.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Вашингтон снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, в то же время ограничительные меры в отношении самого Дерипаски продолжают действовать, сообщает РИА Новости.

Всемирный экономический форум
© AFP 2018 / ARND WIEGMANN
Запад теряет сакральный инструмент влияния: кто его подберет

По данным ведомства, в соответствии с условиями снятия санкций эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Компании также провели масштабные аудиторские проверки, сертификации и отчетность.

Вашингтон в начале апреля 2018 года ввел антироссийские санкции, в частности внес в "черный список" Олега Дерипаску и контролируемые им компании En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означало блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.

В декабре Минфин США заявил, что исключит En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка при выполнении ряда условий.Так, в рамках сделки "Русал" обновил состав совета директоров, и Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70 до 45 процентов.

По теме

Forbes раскрыл сумму, которую за день потеряли российские миллиардеры
Организаторы форума в Давосе сняли запрет на участие российских бизнесменов
США расширили санкции против России
Теги:
Олег Дерипаска, США, Россия, санкции, Вашингтон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Остаться в живых: фото с экстремальной гонки в Англии
Байк-шоу на параде: индийские военные показали трюки на мотоциклах
Симптомы, лечение и профилактика гриппа
Если хочешь быть здоров: профилактика и лечение гриппа

Соцсети

Sputnikabkhazia