19:51 13 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.47
  • EUR73.52
Поиск
МИД КНР: действия США ставят под угрозу мир и безопасность в регионе

Китай введет ответные пошлины на товары из США

© AFP 2019 / Mark RALSTON
Экономика
Получить короткую ссылку
7 0 0

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Китай вводит ответные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства финансов КНР.

В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1078 наименований - 20%, на 974 категории - 10%, еще на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.

США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

По теме

Глава МИД Франции: миру угрожает международная анархия
Трамп посоветовал Китаю ускорить заключение торговой сделки
США планируют заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем
Отчего перед поездкой в Россию заметался госсекретарь США
Весеннее обострение: Трамп готов запустить новый виток торговой войны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие аэропорты 2019 года по версии AirHelp
Как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Желание жить: как сбылась мечта ребенка, который пережил теракт в Ираке
Черноморский флот России
Черноморский флот России

Соцсети

Sputnikabkhazia