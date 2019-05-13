Китай введет ответные пошлины на товары из США

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Китай вводит ответные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов с 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства финансов КНР.

В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1078 наименований - 20%, на 974 категории - 10%, еще на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.

США повысили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.