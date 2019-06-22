Цена биткоина превысила десять тысяч долларов впервые с мая 2018 года

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в десять тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену биткоина более чем по 20 биржам, биткоин подорожал на 10,33%, до 10,73 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 10,72%, до 10,74 тысячи долларов.

"Цена за биткоин преодолела отметку в десять тысяч долларов на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra", — считает президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

"Несмотря на то что прямых официальных обменных шлюзов между этими валютами не ожидается, само по себе наличие такого платежного средства, как Libra, может значительно укрепить криптоэкономику, так как неофициальные способы обмена наверняка найдутся. Тем не менее пока еще Libra находится на стадии запуска, поэтому рост пока спекулятивный и рынок может легко пойти вниз", — уверен он.

Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.

Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров.

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За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.