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Криптовалюта биткойн

Стоимость биткоина достигла 12 тысяч долларов впервые с января 2018 года

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Сообщение социальной сети Facebook о скором создании собственной криптовалюты Libra послужило толчком к активному росту цены на биткоин, считают эксперты.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в среду впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, определяющего среднюю стоимость более чем по 20 биржам, по состоянию на утро 26 июня биткоин дорожал на 9,55%, до 12,246 тысячи долларов.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн.
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На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,75%, до 12,258 тысячи долларов.

18 июня соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. За создание криптовалюты и специального криптокошелька отвечает специальное подразделение соцсети Calibra. Старт продаж криптовалюты Libra намечен на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.

Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров.

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Благодаря этой привязке стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

 

 

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Теги:
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