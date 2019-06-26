Мало нала: почему в Абхазии пустые банкоматы

О том, почему банкоматы в Абхазии быстро опустошаются, где взять наличные деньги и почему "гуляет" комиссия за снятие, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Безналичные расчеты постепенно становятся нормой и в Абхазии. Была даже создана собственная "карточная" система АПРА, но пока наличные деньги остаются предпочтительным платежным средством. Жители и гости Абхазии все чаще сталкиваются с тем, что банкоматы "временно не обслуживаются", а "покупка" денег в кассе банка обходится дорого.

"Я пошла в терминал, который находится напротив ботанического сада (банкомат, установленный в здании "Сухум-банка" – ред.), но он не работал и я пришла сюда и жду здесь, когда очередь дойдет до меня", – жалуется, стоя в длинной веренице перед банкоматом "Гарант-банка", туристка Елена из Саратова.

Тем временем, очередь только увеличивается. Примерно такая же картина у терминалов перед головными офисами "Амра-банка" и Сбербанка Абхазии. Люди буквально бегают по столице в поиске "нетронутых" устройств.

"Уже второй день не могу обналичить деньги. Ладно, в выходные дни. Мы уже привыкли, что в субботу и в воскресенье практически ни один банкомат в столице не работает, но хоть в понедельник можно же положить деньги или в этой стране ни у кого нет денег? Какой смысл того, что я получаю зарплату на карту, если элементарно снять с карты деньги не могу, когда мне надо, а карточки наши в России не действуют?", – недоумевает Ахра.

В самих банках существование проблемы не отрицают и да, чаще всего аппараты пусты в выходные, но в будние дни инкассацию производят регулярно.

"У нас по Сухуму семь банкоматов. В головном офисе снаружи установлены два терминала. Они постоянно пополняются. Это исключено, чтобы банкоматы в головном офисе не работали или же в них отсутствовали деньги. Ребята работают ежедневно, даже в выходные дни, зачастую и в пять и в шесть утра", – объяснил заместитель председателя правления Сбербанка Абхазии Беслан Гадлия.

Быстрое исчезновение денег из терминалов связывают в банках с возрастающим летом турпотоком.

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Советник председателя правления "Амра-банка" Алексей Гераськин поясняет, что у банков мало налички, а Нацбанк Абхазии сам деньги не печатает.

"Вся наличность, которая водится в Абхазии тем или иным способом сюда попала. Можно деньги купить в РКЦ России (рассчетно-кассовый центр – ред.), но банки этого не делают. Поэтому обходимся тем, что есть. И поэтому существуют перекосы по наличности и перекосы по ликвидности. В Сбербанке кассиры работают в выходные дни. "Амра-банк" работает все дни, в субботу и воскресенье – в режиме выходного дня. Но инкассацию делаем не всегда. Если в пятницу "выпотрошили" банкоматы, то "отдыхаем" до понедельника. Какие-то банковские отделения мы можем поддерживать, например, в головном офисе, но не всегда", – сказал Гераськин.

Самый пиковый и нервный период наступает, когда приходит пора выплат пенсий и зарплат. Тогда наблюдается массовое нашествие и люди разом обналичивают все деньги, начисленные на карту. По мнению Гераськина, это происходит из-за того, что жители Абхазии до сих пор особо не доверяют "безналу" и предпочитают держать в руках что-то более осязаемое.

Дорогие деньги

Недоумение у клиентов абхазских банков вызывает и комиссия, которую взимают за снятие наличных.

"Я хотела снять деньги с карточки "Амра-банка" в Гудаутском районе, но единственный "родной" банкомат (банка, который выпустил карту – ред.) не работает уже два месяца. Тогда я пошла в ближайший банкомат – устройство "Гарант-банка". Сняла 10 тысяч, комиссию с меня взяли в районе 400 рублей", – возмущается Асида из Гудауты.

Эта история не единичная. Зачастую непонятно, почему вместо установленных полутора процентов банк берет еще что-то сверху.

В национальной платежной системе "АПРА" заверили, что они ничего лишнего не берут. По словам исполнительного директора Леона Пилия, комиссии по карточным операциям зафиксированы тарифами Национальной платежной системы "АПРА". Как правило, когда держатель карты снимает наличные денежные средства в устройствах своего банка, комиссия с него не взимается. Если же он снимает денежные средства в устройствах стороннего банка, то удерживается межбанковская комиссия. По такому принципу работают все платежные системы.

"В рамках Национальной платежной системы "АПРА" межбанковская комиссия по операциям за снятие наличных составляет от 1 до 1,5%. То есть 1,5% - это максимальный размер комиссии, который может удерживаться с держателя карты "АПРА". 1% - фиксированная комиссия банка-эквайера, а банк–эмитент вправе устанавливать комиссию до 0,5 %. Превышать эти ставки банки не могут. В том случае если банковской картой оплачивают товары или услуги, комиссия с держателей карт не удерживается. Держатели карт расплачиваются ровно по сумме своего счета. Поэтому для самого держателя выгоднее использовать карту как средство оплаты", - сказал Леон Пилия.

А вот в кассе банка можно точно "попасть на деньги". Банки оставляют за собой право самостоятельно устанавливать размер вознаграждения за свои услуги.

"В кассе дороже, чем в банкомате, и там дополнительную комиссию каждый банк устанавливает свою. Может обойтись в два раза больше. Если 1,5% - обычная комиссия, то в кассе может выйти до 3 % комиссии. Смысл в том, что банкомат технически ограничен. Все банкоматы, которые действуют в Абхазии, могут выдать за раз только 40 листов (купюр – ред.). Мы обычно кладем в банкомат тысячерублевые купюры. Соответственно за одну транзакцию наш банкомат выдаст максимум 40 тысяч рублей. А если нужно существенную сумму снять, то вы либо банкомат "потрошите", либо идете в кассу банка", – объясняет советник председателя правления "Амра-банка" Алексей Гераськин.

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Выходит, в чем-то банкам даже выгодно, чтобы терминалы не работали. Но, так или иначе, никто не взялся сказать когда, как и при каких условиях проблема с пустыми банкоматами в Абхазии будет решена.