19:57 28 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.08
  • EUR71.82
Поиск

Минфин Абхазии выделил бюджетный кредит Нацбанку

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
Получить короткую ссылку
43 0 0

После признания Россией независимости Абхазии Минрегион России и правительство Республики Абхазия разработал Комплексный план содействия социально-экономическому развитию Республики. Доля российской помощи в бюджете Абхазии составляет от 50 до 70%.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета министров Абхазии проголосовали за внесение изменений в распоряжение Кабмина от 2018 года "О предоставлении бюджетного кредита Национальному банку Республики Абхазия" на заседании в пятницу, 28 июня.

Рубль. Архивное фото.
© AFP 2019 / ALEXANDER NEMENOV
Финансовая помощь Южной Осетии и Абхазии со стороны России

В конце 2018 года, на 17 заседании межправительственной комиссии Абхазии и России, было принято решение о том, что 500 миллионов рублей из федерального бюджета Российской Федерации будет направлено в Абхазию для оздоровления банковской системы и восстановления ликвидности. При этом условия не были прописаны и приняты.

По предложению обеих сторон, на заседание Кабинета Министров был вынесен вопрос о новых условиях использования этих средств. Согласно им 126 миллионов 700 тысяч рублей будут направлены на оздоровление Национального банка и 373 миллиона 300 тысяч рублей будут неснижаемым остатком на счетах Нацбанка.

"В целях восстановления ликвидности Национального банка, а также в целях повышения эффективности банковской работы, предлагается корректировка подписанного в 2018 году бюджетного кредита Нацбанку в рамках условий подписанных в межправительственном соглашении", - сказал министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

500 миллионов рублей – безвозмездная помощь Абхазии со стороны Российской Федерации. Данный проект по кредитному договору согласован с заинтересованными ведомствами и Нацбанком, отметил Нанба.

Теги:
Джансух Нанба, кредит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дрон-камикадзе, "Смерч" и "Солнцепек": чем удивляли на форуме "Армия-2019"
Внук Ефрема Эшба играет Баха у памятника своему знаменитому деду в Сухуме
Памятка для отдыхающих в Абхазии
Возьми с собой: памятка для отдыхающих в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia