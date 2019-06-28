Минфин Абхазии выделил бюджетный кредит Нацбанку

После признания Россией независимости Абхазии Минрегион России и правительство Республики Абхазия разработал Комплексный план содействия социально-экономическому развитию Республики. Доля российской помощи в бюджете Абхазии составляет от 50 до 70%.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Кабинета министров Абхазии проголосовали за внесение изменений в распоряжение Кабмина от 2018 года "О предоставлении бюджетного кредита Национальному банку Республики Абхазия" на заседании в пятницу, 28 июня.

В конце 2018 года, на 17 заседании межправительственной комиссии Абхазии и России, было принято решение о том, что 500 миллионов рублей из федерального бюджета Российской Федерации будет направлено в Абхазию для оздоровления банковской системы и восстановления ликвидности. При этом условия не были прописаны и приняты.

По предложению обеих сторон, на заседание Кабинета Министров был вынесен вопрос о новых условиях использования этих средств. Согласно им 126 миллионов 700 тысяч рублей будут направлены на оздоровление Национального банка и 373 миллиона 300 тысяч рублей будут неснижаемым остатком на счетах Нацбанка.

"В целях восстановления ликвидности Национального банка, а также в целях повышения эффективности банковской работы, предлагается корректировка подписанного в 2018 году бюджетного кредита Нацбанку в рамках условий подписанных в межправительственном соглашении", - сказал министр финансов Абхазии Джансух Нанба.

500 миллионов рублей – безвозмездная помощь Абхазии со стороны Российской Федерации. Данный проект по кредитному договору согласован с заинтересованными ведомствами и Нацбанком, отметил Нанба.