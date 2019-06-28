В Абхазии начали принимать российские карты "Мир"

"Мир" — национальная российская платежная система. Выпускаются дебетовые и кредитные карты, расчеты в системе "Мир" производятся в рублях.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Национальная платежная система Абхазии "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", сообщает Нацбанк Абхазии.

"Следующим этапом будет реализовано обслуживание карт "АПРА" на территории присутствия российской национальной платежной системы "Мир", - сообщил Национальный банк Абхазии.

"В рамках проекта межсистемной интеграции национальных платежных систем Абхазии "АПРА" и России "Мир" реализован прием российских карт "Мир" на территории Республики Абхазия. В настоящий момент все банки участники Национальной платежной системы "АПРА" подключены к межсистемному взаимодействию и обслуживают карты "Мир" в своей терминальной сети", - говорится в сообщении.

Держателям карт "Мир" доступны операции по выдаче наличных денежных средств в банкоматах и кассах банков, а также операции по оплате товаров и услуг в POS-терминалах установленных в торговых точках Республики, отметили в банке.

11 июля 2018 года между национальными платежными системами Абхазии и России был подписан договор о взаимодействии платежных систем, с целью организации взаимного обслуживания банковских карт.