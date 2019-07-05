Обрыв связи: Tele2 приостановит работу в Абхазии

Из информации на сайте Tele2 следует, что в Абхазии компания работает с операторами "А-Мобайл" и Aquafone.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Российский оператор сотовой связи Tele2 проинформировал своих абонентов о том, что с 15 июля они не смогут воспользоваться услугами связи в Абхазии, говорится в сообщении на сайте оператора.

"Tele2 информирует об изменениях условий предоставления услуг связи в международном роуминге для физических лиц и корпоративных клиентов. С 15 июля 2019 года при нахождении на территории Абхазии абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи", - сообщили в Tele2.

О дате возобновления предоставления услуг связи на территории Абхазии Tele2 обещает сообщить дополнительно.

Tele2 Россия - российская телекоммуникационная компания, основанная шведской группой компаний Tele2 AB. Работает с 2003 года. Владельцем Tele2 Россия является компания Ростелеком. По итогам 2018 года предоставляет услуги сотовой связи более чем 42,3 миллиона абонентов.