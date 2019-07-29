Кабмин подвел итоги внешнеэкономической деятельности Абхазии за полгода

Крупнейшим экономическим партнером Абхазии остается Россия, на втором месте - Турция. На их долю приходится 56% и 12% от общего объема товарооборота республики соответственно.

Внешнеторговый оборот Абхазии за первое полугодие 2019 года составил 11 миллиардов 689 миллиона рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11%, в том числе экспорт – на 3 миллиарда 189 миллиона рублей (рост на 29%), импорт – на 8 миллиардов 500 миилионов рублей (рост на 5%).

Как сообщается на сайте Кабмина республики, импорт товаров в республику за первое полугодие 2019 года составил восемь с половиной миллиардов рублей. Таким образом, рост импорта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 431 миллиона рублей.

За первое полугодие 2019 года экспорт товаров составил 3 миллиарда 189 миллиона рублей, что больше показателя аналогичного периода 2018 года на 709 миллиона.

Крупнейший экономический партнер - Россия. На ее долю пришлось 56% от общего объема товарооборота республики, на Турцию – 12%, на Молдову – 3%, на Италию – 2,2%, на прочие страны – 27%.

Основными странами-импортерами в Абхазию в первом полугодии 2019 были: Россия – 66% от общего объема импорта, Турция – 3% , Молдова – 5%, Италия – 3%, Бразилия – 2%, прочие страны – 21%.

Отмечается, что эти данные не вошли доходы от внешнеэкономической деятельности с сфере туризма и оказания туристических услуг.