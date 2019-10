Рецепт от бедности: за что дали Нобелевскую премию по экономике

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Премию по экономике, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).

Как пояснил Нобелевский комитет в Twitter — за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Как именно новые нобелевские лауреаты предлагают победить бедность — в материале РИА Новости.

Радикальное переосмысление

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло — соавторы широко известной в научном мире методики рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), позволяющей изучать поведение граждан бедных стран, точнее — их реакцию на новые жизненные и экономические обстоятельства.

Например, в ходе одного из исследований Банерджи и Дюфло продавали в Кении москитные сетки по рыночным и сниженным (частично субсидируемым) ценам, а также предлагали бесплатно.

Вывод оказался ожидаемым лишь отчасти: спрос очень сильно зависел от цены, но не от дохода потребителей.

То есть сравнительно обеспеченные люди покупали сетки по рыночной цене так же неохотно, как и бедняки. Даже несмотря на реальный риск подхватить малярию.

Кроме того, экономисты исследовали в бедных странах поведение работников социальной сферы (учителей и врачей) в зависимости от уровня зарплаты, сберегательные предпочтения граждан и использование микрокредитов, готовность к созданию малых предприятий и многое другое.

Собранные данные ученые анализировали по методике РКИ, выявив в результате общие закономерности.

На основе этого Банерджи и Дюфло разработали комплекс рекомендаций по борьбе с бедностью в странах третьего мира. Их книга "A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty" ("Радикальное переосмысление способа победы над глобальной бедностью") вышла в 2011-м и моментально стала научным бестселлером.

Ценные советы

Главный вывод нобелевских лауреатов заключается в том, что для выхода из ловушки бедности людям требуется мощный экономический толчок, после которого они смогут уже самостоятельно двигаться вперед. Тут много разных вариантов.

Например, в здравоохранении следует внедрять "недорогие" медицинские технологии: "вакцинацию детей, лекарства для дегельминтизации, прививки от столбняка для будущих матерей, снабжение витамином B для борьбы со слепотой, таблетки с железом и обогащенную железом муку для борьбы с анемией".

"Первоочередная цель политики в области здравоохранения в бедных странах — максимальное облегчение доступа к профилактическому медицинскому обслуживанию для малоимущих. Рядом с источниками воды надо размещать раздаточные пункты с бесплатной хлоркой; необходимо вознаграждать родителей за вакцинацию детей; детям в школе — бесплатно выдавать препараты для дегельминтизации и питательные добавки; нужны государственные инвестиции в инфраструктуру водоснабжения и санитарии", — уверены Банерджи и Дюфло.

Нобелевские лауреаты также пропагандируют "денежные трансферты, поощряющие продолжение школьного обучения", жесткое регулирование банков, заставляющее их в приоритетном порядке кредитовать социально значимые проекты, увеличение инвестиций в инфраструктуру (особенно в поселках, где живут малоимущие граждане), обеспечение "хороших рабочих мест" за счет субсидирования переезда населения из деревень в города и многое другое.

Надо отметить, что далеко не все в научном сообществе поддержали рекомендации Банерджи и Дюфло. Критики отмечают, что в большинстве городов третьего мира мигрантов уже больше, чем хороших рабочих мест, поэтому макроэкономическая основа такого рецепта выглядит сомнительной.

Но главные претензии — в том, что лауреаты практически не рассматривают финансовые основы своих советов.

Непонятно, можно ли все это реализовать без обвала государственных бюджетов и как избежать коррупции, из-за которой расслоение бедных и богатых после реализации программы мер от Банерджи и Дюфло только усилится.

И уж совсем неубедительно стремление представить развитие микрокредитов как эффективную альтернативу устойчивой финансовой системе государства.

Технологии против населения

Майкл Кремер — один из ведущих специалистов в изучении экономических стимулов. Он внес большой вклад в развитие методики РКИ, созданной Банерджи и Дюфло, а также предложил собственную концепцию экономического развития — "теорию уплотнительных колец".

На ее основе ученый, в частности, разработал эффективный механизм стимулирования вакцинации в бедных странах, а также выдвинул наиболее убедительное объяснение гиперболического роста мирового населения, наблюдавшееся в середине прошлого века.

Самая известная книга Кремера — "Рост населения и технологические изменения: от миллиона лет до нашей эры до 1990-го", где он на основе собственной модели долгосрочного экономического роста проверяет известную гипотезу о том, что развитие технологий тормозит увеличение численности населения.

Гипотеза подтвердилась: модель Кремера показывает, что на протяжении большей части истории население росло пропорционально технологическому развитию, при этом исторически государства с большим начальным населением отличались более быстрым техническим прогрессом.

Однако в последней четверти XX века ситуация радикально изменилась: урбанизация привела к ускорению развития технологий и параллельно стало замедляться увеличение населения.

В результате в XXI веке одной из главных проблем человечества станет депопуляция, особенно в развитых странах.