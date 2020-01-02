Рубль, доллар и евро: как могут измениться курсы валют в 2020 году

Опрошенные эксперты обозначили несколько сценариев развития изменения курсов российской валюты, доллара и евро в 2020 году.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Эксперты прогнозируют укрепление рубля в начале 2020 года, а во второй половине осложнение ситуации с курсом российской валюты, при этом курсу доллара и евро специалисты не пророчат больших колебаний. Об этом пишет телеканал RT.

Рубль

Российская валюта, по мнению экспертов, будет зависеть от торговых отношений Соединенных Штатов с Китаем, колебаний цен на нефть, политики российского Центробанка РФ и притока инвестиций в национальную экономику России.

В декабре 2019 года США и Китай отказались вводить новые взаимные торговые санкции. Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном достижении первого этапа торговой сделки между государствами "в течение пары недель".

Ситуация с торговой сделкой между США и Китаем и снижение геополитической напряженности в начале года может стать одним из решающих факторов для рубля. Портфельный управляющий QBF Денис Иконников рассказал RT, что это может привести к тому, что инвесторы начнут активнее закупать рисковые активы, и это позитивно скажется не только на укрепления рубля, но и других валют развивающихся рынков.

Другим важным фактором может стать политика Центробанка России, если кредитная организация продолжит снижение ключевой ставки, как это происходило в 2019 году. Как отмечают специалисты, снижение ставки приводит к уменьшению доходности российских облигаций, при этом инвесторы пытаются заранее закупить госбумаги по выгодной цене. Эти действия могут усилить приток иностранных инвестиций в российский долговой рынок, тем самым поддержать рубль.

Также отмечается, что на рубль могут оказать положительное влияние низкий уровень инфляции в России, большой объем золотовалютных резервов и профицит бюджета РФ.

Динамика рубля будет зависеть и от изменения мировых цен на нефть.

По мнению руководителя группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман, рубль может продолжить расти до середины лета этого года.

Доллар, евро

Денис Иконников отметил, что в начале 2020 года курс доллара будет торговаться ниже 62 рублей. В дальнейшем показатель может начать умеренно расти в районе 61-65 рублей. Курс евро ждет схожая ситуация: в начале года значение будет ниже 69 рублей, а в течение 2020 года курс будет приблизительно 68-71.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев предполагает, что при сохранении стабильных нефтяных цен и отсутствии новых санкций, курс доллара будет находиться в диапазоне 65—66 рублей. Однако если против России будут введены новые санкции, а цены на нефть упадут ниже 50 долларов за баррель, доллар может подняться до 70 рублей и выше.

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