Минфин Абхазии не прогнозирует перебоев с выдачей зарплат и пенсий

Министр финансов республики Джансух Нанба признал, что вчера и сегодня финансовые операции были ограничены, но пообещал, что все обязательства перед бюджетниками будут выполнены.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Никаких перебоев с выдачей зарплат, пенсий и другими выплатами в связи с протестами в Сухуме не прогнозируется, сказал в интервью Sputnik Абхазия министр финансов республики Джансух Нанба.

"Вчера и сегодня финансовые операции были ограничены. В соответствии с действующим законодательством, закон о Республиканском бюджете вступает в силу с момента подписания его президентом, либо в случае отсутствия подписания, в течение десяти дней с момента поступления в Администрацию президента", - подчеркнул он.

Закон о Республиканском бюджете Абхазии вступит в силу 11 января.

"Это позволит нам начать новый финансовый год, завести все бюджетные параметры и исполнять свои обязательства. В части, касающейся заработных плат, иных нормативно-публичных обязательств, пенсий, пособий и так далее - все будет осуществляться в штатном режиме в соответствии с утвержденным графиком", - сказал министр финансов.

Декабрьские зарплаты были выданы в конце прошлого года. Традиционно первая заработная плата бюджетникам выплачивается в начале февраля, отметил Нанба.

"Соответственно, все иные пособия в соответствии с графиком будут выплачиваться. Что касается так называемой российской пенсии, она выплачивается в том порядке, в котором выплачивалась и ранее. Люди получали на свои банковские счета российскую пенсию, что касается абхазской пенсии, то она будет выплачиваться в соответствии с установленным графиком, то есть с 18 января", - отметил министр финансов.

Политическая ситуация, которая складывается в Абхазии, не может не беспокоить как правительство, так и всех граждан республики, признал Нанба.

"Но, несмотря на происходящие события, правительство работает в штатном режиме, сейчас мы закончили совещание, которое проводил премьер-министр, обсуждаются вопросы, ставятся задачи как текущего характера, так и более долгосрочные", - подчеркнул министр.

По техническим причинам сейчас не работает аппарат Кабинета министров и аппарат Администрации президента.

"Все остальные центральные органы государственного управления, государственные учреждения и местные органы власти работают в штатном режиме, никаких сбоев в работе нет", - сказал он.

Протесты в Сухуме

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.