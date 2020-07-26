Банк России снизил ставку до минимума: что будет с вкладами, ипотекой и рублем

На заседании совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до четырех процентов годовых, в очередной раз обновив исторический минимум.

К этому регулятора подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику после пандемии коронавируса. Как действия ЦБ повлияют на валютный курс, доходность депозитов и стоимость ипотеки — в материале корреспондента РИА Новости Натальи Дембинской.

Абсолютный рекорд

В июне ЦБ резко уменьшил ключевую ставку: сразу на один процентный пункт, доведя до рекордно низкого значения за всю историю — 4,5 процента годовых. На июльском заседании еще убавили 0,25 процентного пункта — до 4,25. Впрочем, неожиданностью для рынка это не стало.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заранее предупредила: "В июне мы снизили ключевую ставку до 4,5 процента. И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения".

Сейчас инфляция — 3,3 процента. По прогнозу Банка России, годовой показатель в 2020-м окажется в диапазоне 3,7−4,2 процента, в 2021-м — 3,5−4 процента. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что инфляция не превысит четырех процентов.

По словам главы ЦБ, на ближайших заседаниях обсуждение ситуации продолжится.

Дешевые кредиты и ипотека

Ключевая ставка — основной индикатор денежно-кредитной политики и главный инструмент ЦБ, определяющий стоимость кредитов. Чем ниже ставка, тем доступнее заимствования, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Дешевые кредитные ресурсы способствуют усилению экономической активности.

После пандемии российской экономике критически не хватает поддержки. Не секрет, что бизнес испытывал трудности несколько месяцев, когда потребление в стране резко сократилось, отмечает руководитель финтех-компании TWINO Ашот Торосян. Доступными деньгами государство пытается запустить экономический рост.

Займы подешевеют и для населения, ставки по основным банковским продуктам — потребительским кредитам и ипотеке — продолжат идти вниз.

По данным финансового маркетплейса "Сравни.ру", с 20 по 22 июля 16 банков уменьшили ставки по кредитам от 0,15 до 1,5 процентного пункта. Сильнее всего — по займам наличными в банках за пределами топ-30. Смягчились условия рефинансирования и ипотечных программ в Сбербанке, Газпромбанке, "Открытии" и "Уралсибе" — от 0,4 процентного пункта.

Рекордно низкие проценты сейчас по ипотеке. Средняя ставка на новостройки — 8,16, на готовое жилье — 8,41. Еще год назад было 10-10,5 процента.

Эксперты не исключают 7,5 процента к декабрю. А потом и выхода на уровень действующей льготной ставки — 6,5 процента.

Однако из-за этого подорожает жилье, поэтому выжидать более выгодных условий покупателям не следует, предупреждает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". Так, за последние два года, на которые пришлось интенсивное снижение ставок, средняя цена новостроек увеличилась на 32 процента, указывает эксперт.

Ставки по вкладам

В то же время продолжат уменьшаться проценты по депозитам, то есть вклады станут менее доходными.

По данным мониторинга регулятора, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55 процента, тогда как еще в начале месяца было 4,63 процента.

Эксперты допускают, что доходность рублевых депозитов упадет до четырех процентов, а в некоторых банках и ниже. Это может вызвать отток денег со вкладов в биржевые активы — облигации и акции, считает Николай Кленов, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management.

Как показало исследование Росгосстрах-банка и НАФИ, около 30 процентов россиян готовы забрать личные средства из банков при дальнейшем сокращении ставок. Рассматривают альтернативные инструменты инвестиций: золото предпочли семь процентов респондентов, облигации — шесть, недвижимость — четыре. Еще 12 процентов начнут искать более выгодные способы сбережения и накопления. В то же время в случае скачка курса валют 68 процентов россиян оставят депозиты в банках.

Влияние на рубль

Российская денежная единица ослабеет — поскольку в глазах иностранных инвесторов уменьшится привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ). Резкое снижение ключевой ставки Центробанком сократило разницу в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг.

Как сообщил РИА Новости портфельный управляющий QBF Денис Иконников, в июне доля иностранных инвесторов в ОФЗ упала до 29,6 процента.

В Россию заходит меньше денег, и реже меняют валюту, поясняет финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.

Спрос на рубль снизился — вот он и дешевеет. Но от этого выиграют отечественные производители-экспортеры, в том числе нефтегазовые.