Надежда на туристов: когда банкоматы Абхазии начнут обслуживать международные карты

Больше месяца банкоматы в Абхазии не обслуживают карты международных платежных систем. Исключение составляет только карты "Мир". Ограничения пришлось вводить из-за дефицита наличных денег в стране. Обналичить деньги можно только в кассах, уплатив проценты по комиссии.

О том, почему у отделений Сбербанка выстраиваются очереди, из-за чего в Абхазии закончилась "наличка", когда банкоматы вновь начнут обслуживать карты международных платежных систем, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Это какой-то ужас! Мы с полдесятого стоим здесь, и нас не впускают, – громко возмущается женщина с ребенком у входа в Сбербанк Абхазии.

Утро в головном офисе Сберегательного банка началось с длинной очереди. Больше месяца банкоматы в Абхазии не обслуживают карты международных платежных систем. Исключение составляет только "Мир". Ограничения пришлось вводить из-за дефицита наличных денег в стране. Обналичить деньги можно только в кассах с дополнительными процентами комиссии. Однако и проценты не напугали людей.

В основном все люди в очереди стоят в масках. Но социальную дистанцию никто не соблюдает. Да и маски люди используют не как средство самозащиты, а как билет, чтобы попасть в банк – иначе охранник не впускает внутрь.

"Да, люди не опасаются коронавируса. Пока еще отдыхающих мало. Если остерегаться, то зачем тогда вообще жить. Если суждено заболеть, то и маска не поможет. Маску взяла, потому что написано, что без масок не впускают. Вот, искала по городу специально маску, чтобы зайти в банк", – поясняет Алена из Сухума.

Алена пришла в Сбербанк в 9 утра, чтобы снять в кассе деньги с карты. Однако к 11 часам очередь до нее еще не дошла.

"По "визе" уже второй месяц никто не может получить деньги. Границу открыли, деньги пошли. По идее в банкоматах деньги уже должны быть, но их нет. Очень удобно, наверное, с каждого человека в кассе взимать четыре процента. Многие люди снимают большие суммы. Представьте, какие деньги они теряют. Российские банки взимают два проценты и абхазские – два процента. Какая сумма получается? С десяти тысяч человек теряет в пределах 400 рублей. Нам говорят, что денег нет, если денег нет, то почему они есть в кассах?" – задается вопросом Алена.

Зита Анкваб пришла в Сбербанк в 9:30 вместе с ребенком. Женщина пришла, чтобы получить пособия.

"У меня шестеро детей. Мы получаем пособия 2500 рублей, как семья погибшего. Всю жизнь вот так мучаемся. Пришла получать деньги, с полдесятого стою в очереди с ребенком, а нас до сих пор не впустили", – рассказала она.

В самом банке объясняют столпотворение тем, что администрация решила запускать клиентов группами. Такая мера, как объяснил зампредседателя правления Сбербанка Георгий Абухба, вызвана угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Мы не хотим подвергать опасности заражения ни наших сотрудников, ни наших клиентов. Поэтому люди в банк люди запускаются группами, чтобы внутри банка не было столпотворения, чтобы соблюдалась социальная дистанция", – пояснил он.

Денежная масса

С 1 августа власти Абхазии и России открыли государственную границу по реке Псоу. В Абхазии начался долгожданный турсезон. Это внушает надежду и банковской сфере Абхазии. Появилась надежда, что наконец в страну вместе с туристами поступит и денежная масса.

В Сбербанке Абхазии настроены оптимистично. Здесь надеются, что обслуживание международных карт возобновится уже со следующей недели.

"Ни для кого не секрет, что за последние месяцы, когда граница с Россией была закрыта, не только Сбербанк, но и вся банковская система Абхазии испытывала дефицит ликвидности, то есть дефицит наличных денег. В связи с этим нами было принято решение об ограничении доступа российских карт, стран международных платежных систем к нашим банкоматам. Это было связано с тем, что мы, как и любой другой банк, должны обеспечить доступ к наличным деньгам своим клиентам – клиентам Сбербанка. Но теперь граница открылась. Естественно, в самое ближайшее время ситуация поменяется в лучшую сторону. Пойдет поток туристов, увеличится денежная масса в республике. Если даже не на этой неделе, то на следующей мы снимем ограничения, которые присутствовали для доступа карт международных платежных систем в наших банкоматах", – рассказал зампредседателя правления Сбербанка Георгий Абухба.

В коммерческих банках страны не спешат делать прогнозы со снятием ограничений на карты международных платежных систем. В "Сухум-банке" все еще их не обслуживают.

"В банкоматах мы обслуживаем только карты "Мир". Что касается остальных международных карт, то решение будет приниматься исходя из ситуации. Пока международные карты обслуживаются только в кассах банка с взиманием дополнительных двух процентов комиссии. Если денежный поток увеличится в Абхазии, то, скорее всего, мы будем снимать ограничения. Но пока об этом говорить рано. Думаю, дней через 10-15 будет все ясно. Проблемы с наличными деньгами присутствуют, отчасти это связано с отсутствием туристического сезона", – пояснил председатель правления "Сухум-банка" Даут Агрба.

Ограничения сохраняются и в "Амра-банке". Сказать, когда они будут сняты, в коммерческом банке затруднились – проблемы с наличными как были, так и остались.

"Деньги выдаем только в кассе. Из Абхазии "вымыли" огромную массу наличных денег. То есть товары-то в эту сторону идут, соответственно от нас идут деньги наружу. А мы ничего не экспортируем", – пояснил советник председателя правления "Амра-Банка" Алексей Гераськин.

"Универсал банк" ввел ограничения на снятие наличных с карт международных платежных систем во всех банкоматах, кроме города Гагра.

"На сегодняшний день в Гагре один банкомат обслуживал и абхазские, и российские карты, как и раньше. В связи с открытием границы, с потоком отдыхающих ожидается увеличение потока денег. Опять-таки говорить о том, что увеличится количество налички, преждевременно, потому что часто туристы совершают безналичную оплату за услуги", – отметила председатель правления "Универсал-банка" Жанна Чазмава.

"Гарант банк" же, как заверила председатель правления Эмма Харчилава, и ранее не вводил ограничения на международные карты.

"Мы обслуживаем карты международных платежных систем в банкоматах. Мы не берем никаких процентов в банкоматах. Как правило, в банкоматах берет комиссию банк, эмитирующий карту. Будем стараться работать бесперебойно. Я не могу прогнозировать, будет у нас нал или не будет. Работаем. Дорогу осилит идущий", – отметила председатель правления "Гарант-банк" Эмма Харчилава и добавила, что банк выступает за то, чтобы люди перешли на безналичный оборот денег.

По словам Харчилава, во многих магазинах, кафе и отелях Абхазии есть безналичная оплата.

"Мы просто привыкли к тому, что снимаем с банкомата деньги и идем оплачивать наличными там, где можно было бы картой расплатиться. Почему в кассах банка берут дополнительную комиссию? Клиенту неинтересно отдавать дополнительные два процента, когда можно в магазине расплатиться безналичными", – подчеркнула она.