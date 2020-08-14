Сбербанк России отключил бесплатные уведомления о входящих переводах

С 1 мая Банком России установлено предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Сбербанк России отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты, пишет РИА Новости.

Эта услуга теперь будет включена в платный пакет вместе с остальными уведомлениями.

Как рассказали РИА Новости в контактном центре банка, теперь пользователям будут поступать только пароли и коды для регистрации в "Сбербанк онлайн" и оплаты на сайте, ранее такие оповещения приходили с инициалами отправителя и суммой перевода.

При этом, если вы являетесь владельцем кредитной карты Сбербанка, то функция остается бесплатной. Держатели дебетовых карт могут пользоваться "Мобильным банком", за который нужно заплатить 60 рублей.

По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктора Достова, нововведение - реакция на политику регулятора, который сохранил нулевой тариф за переводы в системе быстрых платежей.

14 июня также был введен запрет "банковского роуминга", взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. В ответ на этот Сбербанк ввел тарифы на внутренние переводы по подписке: клиенты банка могут бесплатно переводить до 50 тысяч рублей в месяц, а затем необходимо либо покупать подписку, либо платить комиссию в один процент с каждой следующей транзакции.

Банк России с 1 мая установил предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в системе быстрых платежей: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально — 1500 рублей.

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