Названа лучшая валюта для сбережений

Вероятность затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, ставит под угрозу вложения в такие валюты, как доллар и евро.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Именно швейцарский франк один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона.

Эксперт отметил, что за последние полгода лучше всего себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона.

"Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", - говорит он.

Бабин считает, что спрос на европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки. Все это происходит на фоне высоких геополитических рисков, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами, проблемами экономики Евросоюза и угрозой второй волны пандемии.

Доллар, в том числе, может быть нестабильным из-за внутриполитической неопределенности в США, предстоящих там выборов и гражданских волнений в стране, уверен Бабин.

Однако аналитик предупреждает, что для желающих вложиться в альтернативные доллару, евро или рублю валюты, есть проблема, связанная в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным, как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее.

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