09:27 08 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.59
  • EUR89.48
Поиск
Московская биржа

Названа лучшая валюта для сбережений

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200908/1030899781/Nazvana-luchshaya-valyuta-dlya-sberezheniy.html

Вероятность затяжного и глубокого кризиса мировой экономики, вызванного последствиями пандемии, ставит под угрозу вложения в такие валюты, как доллар и евро.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Именно швейцарский франк один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона.

Эксперт отметил, что за последние полгода лучше всего себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона.

© AP Photo. Andy Wong
Нелюбовный треугольник: где место России в холодной войне Китая и США

"Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро. Однако на более долгосрочном горизонте, вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют", - говорит он.

Бабин считает, что спрос на европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться, как и их котировки. Все это происходит на фоне высоких геополитических рисков, связанные с внешнеторговым противостоянием США с другими странами,  проблемами экономики Евросоюза и угрозой второй волны пандемии.

Доллар, в том числе, может быть нестабильным из-за внутриполитической неопределенности в США, предстоящих там выборов и гражданских волнений в стране, уверен Бабин.

Однако аналитик предупреждает, что для желающих вложиться в альтернативные доллару, евро или рублю валюты, есть проблема, связанная в обменных курсах, которые в банках вряд ли будут близки к рыночным, как в случае покупки валюты, так и при выходе из нее.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Выход после пандемии: наряды Венецианского кинофестиваля
Сровняли с землей: как военные демонтируют дома после наводнения
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться