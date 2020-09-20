15:21 20 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.03
  • EUR88.96
Поиск

Миллиард за поток: на что готова Германия ради российского газа

Nord Stream 2
Экономика
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200920/1030971855/Milliard-za-potok-na-chto-gotova-Germaniya-radi-rossiyskogo-gaza.html

"Северный поток — 2" вновь в заголовках газет. Выяснилось, что ради завершения проекта Германия готова потратить миллиард долларов.

Но США не оставляют попыток поставить крест на газопроводе, чтобы продавать Европе собственный сжиженный природный газ (СПГ). В ход опять идут санкции. Отравление оппозиционера Алексея Навального еще более усложнило ситуацию. Какая судьба ждет СП-2, разбиралась корреспондент РИА Новости Софья Мельничук.

Компромиссное решение

Германии не нужен американский СПГ. Сжижение, транспортировка, строительство инфраструктуры — все это делает его намного дороже российского топлива, которое идет по трубам. Заокеанские поставки не выгодны и экономически, и с точки зрения энергетической безопасности.

© Sputnik / Илья Питалев
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

Пока немецкие политики публично рассуждали в этом духе, правительство Германии предложило Белому дому построить два хранилища для американского СПГ в портах в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Об этом недавно сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в кабмине.

По данным журналистов, министр финансов ФРГ Олаф Шольц сначала устно, а затем и письменно изложил эту схему американскому коллеге Стивену Мнучину. На это Германия готова выделить около миллиарда долларов. Но есть одно условие. "Со своей стороны, США позволят ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются", — приводит газета слова информатора.

Официально в Берлине это не подтвердили, комментировать отказались. Из США реакции тоже пока не последовало.

Многострадальный поток

Согласно газетной версии, разговор министров состоялся 7 августа. Накануне сенаторы США потребовали ввести очередные санкции против участников проекта. На этот раз угроза нависла над городом Засниц на острове Рюген.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку "Северному потоку — 2", вы помешаете финансовому выживанию ваших предприятий", — говорилось в письме, которое конгрессмены во главе с Тедом Крузом направили администрации города.

В Заснице этому не удивились. Бургомистр Франк Крафт ранее открыто говорил, что американские санкции нарушают международное право и Европа не должна позволять вмешиваться в свои дела.
Мэра небольшого городка особенно беспокоили рабочие места. Ведь в СП-2 заняты сотрудники компании Fährhafen Sassnitz — оператора порта Мукран, логистической базы проекта. Да и в целом СП-2 играет важную роль в развитии города с населением около 10,5 тысячи человек.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Нефть не потянет за собой вниз российский газ: и вот почему

"Я не думаю, что нас нужно защищать от Москвы. У региона Мекленбург— Передняя Померания с давних времен хорошие экономические отношения с Россией. На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать", — рассуждал мэр.

Информационный стенд возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Он и сам рискует попасть под американские рестрикции. В конце июля палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, предусматривающий, в том числе, карательные меры против людей и компаний, прямо или косвенно связанных с российским проектом.

В конце прошлого года Вашингтон уже сорвал завершение строительства газопровода. Тот санкционный пакет — PEESA — тоже протащили через оборонный бюджет. Швейцарская компания Allseas сразу прекратила работы. Недостающие километры "Северного потока — 2" проложит судно-трубоукладчик "Академик Черский", прибывшее в порт Мукран в мае. Спустя три месяца туда направилось судно снабжения "Иван Сидоренко".

Но, помимо усовершенствованного варианта санкций — PEESCA, отношения России с Западом осложнило отравление Алексея Навального. Германия, ЕС и США обвиняют Москву в нарушении прав человека и применении химического оружия. Разумеется, последуют санкции. Напрямую с СП-2 это не пересекается, однако, если раньше Берлин громко осуждал нападки на недостроенный газопровод, сейчас критика поутихла, отмечает в разговоре с РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Хотя и Германия, и ЕС по-прежнему заинтересованы в проекте. "Не думаю, что они откажутся от СП-2. Но из-за американских санкций бизнес будет выходить из него. Даже если власти продолжат защищаться, конечное решение за бизнесом", — указывает собеседник агентства.

Интерес Берлина

В заинтересованности европейцев уверен и Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО. "Экономическая выгода от "Северного потока – 2" очевидна для всех политических сил ФРГ", — подчеркивает он.

Эксперт полагает, что два хранилища для американского СПГ — солидные "отступные" за возможность довести проект до конца. "Это рассчитано на администрацию Дональда Трампа, привыкшего рассуждать в категориях хороших и плохих сделок. Так Берлин сохранил бы лицо, "откупившись" от конфликта интересов", — говорит Соколов, добавляя, что американскому президенту миллиарда может показаться мало и он припомнит все накопившиеся к "неблагодарному" союзнику претензии.

© Sputnik / Стрингер
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше

Несмотря на проблемы в американо-германских отношениях, трансатлантическая солидарность остается основой немецкой внешней политики. "Среди верхушки правящего Христианско-демократического союза достаточно влиятельных политиков, ориентированных на США", — поясняет собеседник. Для германских властей Дональд Трамп — временное и досадное недоразумение, которое скоро уйдет в историю.

Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
В случае завершения "Северного потока — 2" ФРГ не просто получит достаточно российского сырья, но и станет самым крупным распределителем топлива в Евросоюзе. Из Германии газ пойдет по всему континенту. И тут у Берлина не только экономический интерес.

"Немецкие политики не хотят упустить возможность подкрепить интеграционные процессы в Европе дополнительным ресурсным фактором", — объясняет Соколов.

Более того, поддавшись давлению США, Германия понесет репутационный ущерб. В проекте участвует множество европейских фирм, и их ждут серьезные убытки. К тому же, деловой партнер, которого могут "продавить" из Вашингтона, куда менее привлекателен того, кто способен защищать интересы сделки.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Северное сияние и высокая мода: самые яркие фото недели
Матч в аквариуме: китаец научил рыбок играть в футбол
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться