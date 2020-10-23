Первый шаг: Кристина Озган о цифровизации госуслуг в Абхазии

Министерство экономики Абхазии приступает к внедрению в Абхазии системы электронных государственных сервисов. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о проекте, сроках реализации и о том, как защитят персональные данные.

- Правительство делает ставку на развитие электронных госуслуг и сервиса, что конкретно подразумевает предстоящая реформа?

- На самом деле предстоящая реформа, так называемая цифровизация, сравнима для нас, мягко скажем, с полетом в космос. Ни для кого не секрет, что во многих ведомствах даже сегодня, в 2020 году, элементарно отсутствует корпоративная почта, многие процессы не автоматизируются, осуществляются по старинке. Все это очень замедляет процессы на элементарном уровне межведомственного содействия, не говоря уже о том, что эти услуги, на наш взгляд, некачественно предоставляются нашим гражданам.

Мы надеемся, что благодаря новым технологиям, коммуникация с органами власти должна стать проще и лучше. Ведомства не будут перенаправлять наших граждан для решения небольшой задачи в различные органы для получения справок, выписок и других документов.

Людям не придется посещать государственные учреждения без особой необходимости, стоять в очередях и подстраиваться под график служащих. На наш взгляд, это очень эффективная мера для упрощения жизни нашим гражданам.

- Не приведет ли это к сокращению штатной численности работающих людей? Ведь производственная цифровизация приводит к сокращению физического труда человека, и во многих процессах есть вероятность исчезновения целых профессий.

- Я не думаю, что речь может идти о каких-то массовых сокращениях, тем более что время в любом случае диктует использование современных методов управления, в том числе в сфере государственных услуг, это динамично развивающиеся процессы, Абхазия в этой связи тоже должна, безусловно, развиваться, но я бы не констатировала факт значительных сокращений в связи с изменением условий предоставления услуг.

- А как цифровизация может снизить коррупционную составляющую?

- К примеру, вы хотите получить справку или выписку, оплатить услугу, определить ребенка в детский сад, сегодня мы как решаем эти вопросы, либо по звонку, либо приходим в соответствующие органы, ждем, находится человек на месте, который отвечает за данную услугу, или нет.

Возможно, бывают какие-то другие проблемы и сложности в решении таких элементарных вопросов, и, естественно, в результате такого рода действий человеческий фактор в этом смысле, конечно, будет минимизирован, и нам больше не придется использовать различные связи и знакомства для того, чтобы элементарно решить какой-то незначительный вопрос.

Это один момент и, безусловно, второй момент. Не секрет, что при получении различных справок и документов фактически у людей требуют определенную плату, получение такой услуги в режиме онлайн будет исключать и эти факторы в том числе. На мой взгляд, многие могут согласиться, что это, безусловно, будет направлено на снижение коррупционной составляющей.

- Как долго в Абхазии будут внедрять цифровизацию?

- По факту, цифровизация - это сложный именно технологический процесс, и, как бы нам ни хотелось, чтобы это все случилось уже завтра, конечно, это невозможно, но мы достаточно оптимистичны в этом смысле, при этом понимаем реалии, в которых находимся, и в наших интересах, в интересах власти, осуществить это как можно скорее, чтобы все преимущества, доступные гражданам других стран, могли быть доступны и нашим. Но там есть несколько этапов реализации проектов, которые необходимо пройти, чтобы получить результат. Насколько быстро и оперативно будем это делать, покажет время, но задача такая перед нами, безусловно, стоит, и мы будет придерживаться такой стратегии.

- Проект, скорее всего, весьма затратный. Как будет финансироваться данный проект, из каких средств?

- Финансирование первого этапа, а в данном случае речь идет о разработке технического задания и плана мероприятий с определением объема финансирования этапов, уже согласован с российской стороной, первый этап реализации программы предусмотрен, мы согласовали с Россией возможность финансирования в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2020-2022 году. И уже в 2020 году финансирование на реализацию первого этапа предусмотрено.

- С каких ведомств начнется реализация проекта?

- На сегодняшний день, если сейчас анализировать, с кого бы мы начали, с моей точки зрения, это не совсем профессионально, потому что здесь должна выстраиваться достаточно серьезная технологическая цепочка, и в этом смысле должна быть определенная логика. Первостепенная задача – создание технических условий, создание центра обработки данных, и, соответственно, к нему уже будет привязываться все остальное. В конце года, когда мы получим результаты работы по формированию в целом всей концепции, то уже будем понимать этап и очередность всех ведомств, которые будут участвовать в данном процессе.

- Как будет решаться вопрос защиты персональных данных?

- Очень важный вопрос и очень важный момент, учитывая то, что речь идет о государственных услугах, и речь идет о конкретных людях, конечно же, этот вопрос имеет первостепенное значение. Вся система будет выстроена на закрытой сети, и доступ к ней будет соответственно у лиц, которые будет отвечать за ее обслуживание.

Данный вопрос находится в плоскости обсуждения, соответствующими уполномоченными органами, которые должны будут предусмотреть все элементы защиты в рамках формирования этого блока в самом техническом задании. Все это будет понятно, когда мы придем к тому, что будем обсуждать уже то, что выработано в рамках реализации первого этапа. Информация будет доступна, и мы будем предметно обсуждать это, потому что это очень серьезный вопрос, требует очень внимательного отношения к нему и серьезной детализации по всем аспектам, которые вы озвучили и которые сегодня остались вне исполнения нашего с вами разговора.

- В некоторых странах используют такие формы, как онлайн камеры на улицах и возможность получения паспорта через интернет, такое подразумевается в рамках этой реформы?

- Это следующий этап, что касается камер и возможности онлайн наблюдать за тем, что происходит, я сейчас вам предметно не могу сказать, потому что я не специалист в этой области, этим занимаются специалисты, и тот мировой опыт, который есть, который может быть использован в Абхазии, в том числе, безусловно, будет рассматриваться.