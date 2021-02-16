Цена биткоина обновила рекорд, превысив 50 тысяч долларов

На долю самой популярной криптовалюты в мире, биткоина, приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка криптовалют.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Биткоин вновь побил исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:30 рос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 4,4% - до 49,98 тысячи долларов.

Рост биткоина начался еще 8 февраля, после того как компания Илона Маска Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в эту криптовалюту. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.

В середине декабря криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.