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Биткоин снова обновил исторический рекорд, превысив 58 тысяч долларов

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20210221/1031880138/Bitkoin-snova-obnovil-istoricheskiy-rekord-prevysiv-58-tysyach-dollarov.html

На долю самой популярной криптовалюты приходится примерно 71,1 процента всего глобального рынка.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Стоимость биткоина поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23:01 рос в цене на 2,12% - до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В середине декабря криптовалюта побила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

Затем рост биткоина начался еще 8 февраля, после того как компания Илона Маска Tesla анонсировала полтора миллиарда инвестиций в эту криптовалюту. На фоне этого цена криптовалюты превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов и два дня подряд била исторические рекорды.


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