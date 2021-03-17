Стратегия развития Абхазии: в ЦСЭИ обсудили проблемы планирования бюджета

О том, какие мнения и предложения прозвучали во время встречи, что думают специалисты по поводу изменения подходов в формировании бюджета, читайте в материале Sputnik Абхазия.

В обсуждении темы приняли участие депутаты Парламента, экономисты, предприниматели, заместитель главы администрации президента Абхазии Джансух Нанба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Планирование как основа

Открывая научно-практический семинар, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа подчеркнул важность планирования и прогнозирования в жизни человека, при этом он заметил, что в условиях пандемии, это требует корректировок, так как реальность стремительно меняется.

Модератор встречи, экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава сообщила, что в рамках встречи будет два основных выступления, вокруг которых пройдет обсуждение. С первым докладом, который касался планирования экономики Абхазии, выступила научный сотрудник отдела национальной экономики ЦСЭИ Амра Цушба.

Она отметила, что на протяжении долгих лет республика находится в фазе серьезного трансформационного кризиса и траектория темпов роста основных экономических показателей дает четкое представление о продолжение экономического кризиса.

"Сохранение таких трендов инерционного сценария в долгосрочной перспективе повлечет за собой ослабление экономического потенциала, что приведет, конечно же, к дальнейшему снижению уровня качества жизни населения и основных параметров социальной сферы", - сказала специалист.

По ее словам, решение этих проблем будет зависеть от согласования органов управления на долгосрочную и среднесрочную перспективу, для чего необходимо прибегнуть к стратегическому планированию. Наиболее важными в этом смысле являются государственные целевые программы, говорит она.

Продолжая свою мысль Цушба заметила, что цель любого демократического государства – это рост качества жизни населения, поэтому главный фактор это государственное финансовое управление и качественное бюджетное планирование.

"Основным инструментом такого планирования, конечно, выступает программно-целевой метод. Мировой опыт стран с развитой экономикой и развитой бюджетной системой показал, что применение такого метода повышает гибкость в управлении бюджетными ресурсами, способствует минимизации затрат и повышению эффективности предоставления государственных услуг, а также обеспечивает прозрачность и открытость бюджета", - сказала Амра Цушба.

Внедрение метода бюджетного планирования, считает она, будет способствовать соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств как для решения наиболее острых проблем государства, а также экономическому выравниванию отдельных районов.

"Еще в 2016 году в послании президента Парламенту предлагалось формирование бюджета по программно-целевому методу, однако мы видим, что на практике это не происходит, что не позволяет реструктуризировать национальную экономику, стимулировать развитие реального сектора и снижает эффективность использования бюджетных средств", - сказала экономист.

Не бюджет развития

Второй доклад представила заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа, которая отметила, что год назад сложно было себе представить, что Абхазия будет жить без утвержденного бюджета почти весь квартал 2021 года. Она подчеркнула, что назвать бюджет Абхазии государственным очень сложно.

"Если это государственный бюджет, то он должен быть направлен на развитие государства, национальной экономики, повышения уровня качества жизни наших граждан. Но, к сожалению, фактические показатели говорят о том, что численность населения в Абхазии с 2015 по 2019 годы в среднем увеличивается на 372 человека. За пять лет, в экономике сократилась численность занятых на 89 человек", - привела цифры Шат-ипа.

Средняя заработная плата в год увеличивается примерно на 380 рублей без учета инфляции, при этом в проекте бюджета на 2021 год на содержание исполнительной власти планируется направить 47% расходов Республиканского бюджета, это четыре миллиарда 200 миллионов рублей, когда как собственные доходы бюджета планируются на уровне в три миллиарда 200 миллионов, сказала специалист.

"Поэтому сложно утверждать, что этот бюджет является бюджетом развития или государственным бюджетом. Если это государственный бюджет, то на основании каких документов он разрабатывается, как это принято в мировой практике? Государственной программы у нас нет, отраслевые – программы развития сельского хозяйства, национально-энергетической системы, здравоохранения, образования тоже нет. Единственный легитимный документ, на основании которого разрабатывается четвертая часть бюджета, это инвестиционная индикативная трехлетняя программа, которая утверждается на межправкомиссии", - подчеркнула Хатуна Шат-ипа.

Кроме того, государственный бюджет должен разрабатываться государственными служащими, с точки зрения права разработчики не являются госслужащими, так как все еще не принят закон о госслужбе, добавила она.

В завершении, специалист подчеркнула, что непринятие основного финансового документа в любой другой правовой стране становится основанием для соответствующих выводов – организационных, экономических, кадровых и других.

"В нашем случае отсутствие этого подтверждает процесс снижения статуса, и чтобы восстановить этот статус нам нужно заложить в основу программно-целевой метод", - отметила Хатуна Шат-ипа.

В рамках научно-практического семинара также выступил заместитель министра финансов Абхазии Саид Губаз, который заметил, что пандемия коронавируса сказалась на экономике страны, что отразилось и на исполнении доходной части бюджета.

"В этой связи Министерство финансов принимало меры по оптимизации расходов бюджета, определялись приоритетные расходы, которые необходимо исполнять в первую очередь. На основании этого вносились изменения в доходную и расходную часть бюджета в части сокращения показателей", - проинформировал он.

С учетом изменений, плановые показатели по доходам были утверждены в размере семи миллиардов 800 миллионов рублей, что было выполнено на 90%.

"Расходные обязательства в социальной сфере, заработные платы, пенсии и пособия были реализованы в полном объеме. В остальных частях, конечно, были сложности с финансированием, что привело к ограничению расходов, связанных с приобретением основных средств, оплата работ капитального характера и так далее", - рассказал замминистра.

При формировании бюджета на 2021 год, также учитывались последствия пандемии. Доходная часть формируется на уровне восьми с небольшим миллиардов рублей, добавил Губаз.

О бюджете на 2021 год

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр рассказала о работе, которая проводится в Парламенте по проекту бюджета на 2021 год, который не был принят законодателями в конце прошлого года.

"Мы четко работаем в тесном контакте с Министерство финансов, мы провели порядка десяти заседаний консультативного характера, общений, слушаний. Я согласна с тем, что нужно использовать программно-целевой метод планирования, нам необходимо переходить от принятия программ на год на среднесрочные три года и долгосрочные пять лет", - подчеркнула она.

По ее словам, необходимо определить программы, которые может реализовать государство, и парламент будет приветствовать такой подход, заметила Смыр.

Говоря о том, почему депутаты не приняли бюджет страны на 2021 год, она заметила, что причиной стало то, что в проекте документа были отражены не все программы и то отраслевые – это сельское хозяйство и субсидирование процентной ставки по линии министерства экономики.

"По факту мы видели, что на расходы, связанные с пандемией предполагали около 40 миллионов, что не отражало необходимых потребностей для борьбы с пандемией, на что парламент сделал свое четкое замечание. Также я лично высказывала свое мнение по несогласию с программой поддержки малого и среднего предпринимательства по субсидированию процентной ставки. Если мы планируем субсидировать 50 миллионов процентную ставку, то кредитов надо будет выдать порядка 500 миллионов рублей", - сказала Натали Смыр.

Эти и другие факторы привели к непринятию бюджета на 2021 год, заметила парламентарий. Она также согласилась с мнением о том, что непринятие бюджета должно вылиться в то, что за этим должны быть последствия.

"Если бюджет не будет принят второй раз, то это означает приостановление субсидирования межбюджетных трансфертов, мы просто застопорим всю работу, я думаю, что мои коллеги это должны понимать очень четко. В данном случае здесь не должен работать политический аспект, в нашем государстве это непозволительная роскошь, поэтому я считаю, что бюджет будет принят", - заметила она.

Что касается работы бюджета в целом, Натали Смыр сказала, что он выполняет свою социально-ориентированную функцию, гражданам выплачиваются заработные платы. Сложности с выплатами абхазских пенсий, которые возникают, связаны не с бюджетом, а с трудностями пополнения пенсионного фонда от различных организаций.

Научно-обоснованное управление

Научный сотрудник Института экономики и права Фрида Лазба в своем выступлении подчеркнула, что управление в Абхазии, как и в любых других социально-экономических системах, невозможно без научного обоснования.

"Функция планирования, которая определена у нас на законодательном уровне, у нас не работает как многие законы. Первая проблема в связи с этим, это отсутствие ответственности за то, что закон не работает. Например, здесь прописано – порядок разработки концепции социально-экономического развития, определяется Кабинетом министров, есть такой порядок? Его нет", - сказала Лазба.

По ее мнению, прежде чем принимать новые документы, нужно попытаться создать условия для того, чтобы заработали те, которые уже были приняты.

"В 2016 году была утверждена стратегия социально-экономического развития, есть нормативный документ, который обязывает Кабинет министров работать в этом направлении. Вторая проблема, которая тормозит развитие, это отсутствие преемственности власти. Помимо разбития стекол и дверей, мы вместе с водой выплескиваем ребенка, в данном случае речь идет о концепции социально-экономического развития. Это научный труд, не политизированный документ, это ориентир, который должен лечь в основу деятельности власти. Пусть нынешние власти скажут, в чем ущербность этого документа, почему его не надо брать за основу планирования", - подчеркнула специалист.

Этот и другие документы, направленные на развитие экономики страны, должны стать основой для проведения новой экономической политики, заметила Фрида Лазба.

После руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа напомнил, что в 2015 году правительство предложило Центру стратегических исследований при президенте стратегическую программу развития экономики.

"Кабинет министров заключил с нами договор, по которому мы обязывались организовать группу специалистов не только из Абхазии, но и из России, чтобы разработать программу, которая освещает все стороны жизни нашего общества. Мы изучали опыт других стран, субъектов России. Все министерства, ведомства, администрации районов были задействованы в работе над созданием стратегии", - сказал он.

Однако "Стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года" до сих пор не получил своей реализации.

Разночтения по бюджету

В завершении научно-практического семинара выступил заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба. Он согласился с прозвучавшим мнением относительно низкого уровня стратегического планирования и планирования в целом.

"Так сложилось традиционно, мы привыкли жить в послевоенный период, не планируя и не забегая вперед. Фрида Аркадьевна сказала про отсутствие преемственности власти, я бы сюда добавил постоянно появляющиеся социальные и политические потрясения. На мой взгляд, это вещи, которые губительно влияют не то что на развитие страны, но и на психологическое состояние жителей", - отметил Нанба.

Он проинформировал, что 16 марта президент страны Аслан Бжания провел узкое совещание, главным вопросом которого стал – стратегические развитие и планирования.

"Все прекрасно понимаем важность вопроса стратегического планирования и мы надеемся на то, что мы пережили потрясение в виде пандемии, политических потрясений, которые имели место в нашей жизни в прошлом году. Мы не использовали те документы, которые были разработаны ранее, время утекло, и все мы прекрасно понимаем, что все эти материалы требуют обновления. Сегодня появляется возможность на базе ранее принятых документов, выйти к рассмотрению нового документа, который ляжет в основу нашей социально-политической жизни на ближайшие пять-десять лет", - подчеркнул замглавы администрации президента.

Что касается бюджета на 2021 год, Джансух Нанба согласился с тем, что он не является бюджетом развития, однако возразил на утверждение о том, что 47% бюджета на 2021 год будет направлено на исполнительную власть.

"Это зарплаты бюджетников, учителей, врачей. Речь идет о том, что 30% государственного бюджета уходит на зарплаты. С 2017 году мы начали обязывать основные наши министерства и ведомства к разработке целевых программ, у нас несколько десятков целевых программ в сфере здравоохранения, образования, что касается качества это другой вопрос", - заметил он.

В этом направлении нужно двигаться, несмотря на то, что в этой области есть свои трудности, сказал Джансух Нанба.

Затем экономист Хатуна Шат-ипа уточнила, что 47% бюджета, предусмотренных в проекте на 2021 год, это расходы на исполнительную власть, и там не указаны отрасли социальной сферы.

"На социальную сферу направляется 16% бюджета, так что ни учителя, ни врачи в эти 47% не попадают. Сюда попадают администрация президента, правительство, МВД, СГБ, это большая государственная машина собирает три миллиарда 200 миллионов собственных доходов, но на себя планирует потратить четыре миллиарда 200 миллионов, такого никогда не было", - сказала она.

Поэтому говорить о том, что бюджет социально ориентированный не приходится. Все целевые проекты должны исходить из программы, также как индикативный план, считает экономист.

"Мы два года назад предложили депутатам сократить на 15% сумму расходов на содержание исполнительной власти, и мы доведем пенсии тем категориям, которые получают только абхазскую пенсию до прожиточного минимума", - отметила Шат-ипа.

В ответ, Джансух Нанба сказал, что в классификации расходов бюджета более миллиарда рублей от России, которые направляются на софинансирование зарплат гражданам Абхазии.