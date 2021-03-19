Особые экономические зоны в Абхазии: ожидания и реальность

В 2015 году в Абхазии был принят закон "Об особых экономических зонах", а в декабре 2016 года была создана первая особая экономическая зона "Амра" в Галском районе, в 2018 вторая - "Скурча". Но до сих пор на территории этих зон нет ожидаемого всплеска инвестирования.

О том, почему инвестиционные проекты, предусмотренные созданием особых экономических зон в Абхазии, не были реализованы, и какова перспектива у этих территорий, читайте в материале Sputnik.

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Зачем нужны свободные экономические зоны

Рассказывая о целесообразности создания двух особых экономических зон в стране, заместитель министра экономики Абхазии Теймураз Миквабия отметил, что согласно принятому закону, эти территории освобождаются на 24 с половиной года от уплаты всех налогов за исключением подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды из зарплаты работников, которые привлекаются к работе.

"Выходит значительная сумма. То же самое касается и таможенных сборов. В то же время – эффект для государства. Зачем государству создавать условия, при которых компания, которая должна оплатить налоги в бюджет, освобождается (от этого – ред.) на такой длительный срок. Это связано с необходимостью привлечения инвестиций. Таких примеров в России пять или шесть, они созданы и по всему миру. Экономический эффект есть", - сказал Миквабия.

Он добавил, что в особые экономические зоны привлекаются предприниматели, но в условиях Абхазии с этим есть сложности.

"Многие боятся вкладывать на территории Абхазии, а дополнительный стимул в виде освобождения от уплаты налога, может создать условия для того, чтобы привести иностранные деньги. Если говорить о местных, то у компаний, у которых нет необходимости оплачивать налоги, о которых мы говорили ранее, сокращается время на развитие, в обороте нужно меньше средств, больше средств они могут затратить на закупку сырья, в итоге, на территории зоны по истечении этого срока (24 с половиной лет – ред.) должны образоваться несколько крупных компаний, которые должны платить значительные суммы в бюджет", - подчеркнул замминистра.

С учетом того, что предприниматели не будут платить налоги им будет легче привлекать рабочую силу в особые экономические зоны, заметил Миквабия.

"С управляющей особой экономической зоной "Амра", это компания "Р-АСТИКО", у министерства экономики подписано соглашение, такого рода соглашения со "Скурчей" нет. Исходя из текста соглашения с компанией "Р-АСТИКО", им дается срок на начало работ по созданию инфраструктуры и конечный срок – не позднее 31 декабря 2025 года. В то же время, то, что указан предельный срок не мешало им с первого дня заключения соглашения начать производить работы", - рассказал он.

На данный момент в особой экономической зоне "Амра" идет формирование плана и выкопана траншея для дальнейшего строительства забора, проинформировал Теймураз Миквабия.

"Для начала освобождения от уплаты таможенных платежей нужно проверить состояние забора, строительство которого предусмотрено законом. На въезде на территорию, должны поставить пост, если не забора где они поставят пост и контролировать перемещение товаров, грузов. Расходы по строительству ограды возложены на управляющую компанию", - говорит замминистра.

Что касается особой экономической зоны "Скурча", есть документ о создании зоны, но договора с министерством экономики нет, рассказал Миквабия. По его словам, такой договор необходимо подписать до конца текущего месяца.

"В одном из заключительных положений закона указано, что решение о создании и ликвидации особых экономических зон принимает президент страны. Для того, чтобы принять решение о ликвидации или создании, должна быть получена рекомендация Кабинета министров", - сказал Миквабия.

Чтобы обеспечить от уплаты НДС, ставка которого составляет 10% необходимо возвести ограду, установить таможенный пост. После установки таможенного поста, завозить материалы для строительства зданий в особой экономической зоне станет намного дешевле, подчеркнул замминистра.

Такие обстоятельства: особые экономические зоны в Абхазии

"Особые экономические зоны были созданы в тех местах, где есть земля и условия, обе включают в себя возможность создание там портовой зоны, этим обосновывается место, которое было выбрано. То есть организация свободной экономической зоны вокруг какого-то существующего производства нам не подходит, так как таких производств у нас нет", - сказал Миквабия.

Какая работа идет в свободной экономической зоне "Амра"

Представитель управляющей компании "Р-АСТИКО", которой была выделена особая экономическая зона смешанного типа "Амра" Мадина Чилачава в интервью радио Sputnik рассказала о том, на какой стадии находятся работы.

"Сам проект долгосрочный, поэтому, о какой-то быстрой реализации не может быть речи. В соответствии с законом об особых экономических зонах, зона "Амра" это часть территории Абхазии, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Раз речь зашла о сроках, то мы сталкивались с некоторыми сложностями, по объективным и субъективным факторам", - сказала она.

Чилачава заметила, что в законе об особых экономических зонах прописаны сроки, в течение которых правительство должно утвердить формы заявки о создании особой экономической зоны.

"Однако по разным обстоятельствам, правительство в течение двух лет не регламентировало механизм функционирования ее положения своими постановлениями. Земельные участки в границах особой экономической зоны могут предоставляться во временное владение и пользование, исключительно на основании договора аренды, но форма договора была утверждена уполномоченным органом – министерством экономики лишь 9 августа 2019 года. В течение всего этого периода, управляющая компания "Р-АСТИКО" была ограничена в своих полномочиях", - отметила она.

Также Чилачава подчеркнула, что пандемия коронавируса негативно повлияла на реализацию запланированных работ.

"Наш проект не остановился на данном этапе, мы работаем над реализацией проекта уже в новых реалиях, в соответствии со специальным договором, управляющая компания планирует начать работы по строительству инфраструктуры в особой экономической зоне "Амра" не позднее первого января 2022 года и завершить работы по благоустройству не позднее 31 декабря 2025 года", - сообщила она.

На сегодня, в особой экономической зоне проведено исследование территории, прорыта траншея в 50 квадратных километров для ограждения строительства, перечислила Мадина Чилачава.

Бывший депутат парламента Беслан Цвинария принимал участие при разработке закона "Об особых экономических зонах".

"Не секрет, что в нашей стране очень много проблемных вопросов и разрешение этих вопросов невозможно без экономического благополучия в стране. Пытаться решить вопросы, опираясь на помощь, наверно не совсем правильно. Поэтому, сдвинуть экономику с мертвой точки, каким-то образом дать импульс на тот момент на наш взгляд институт свободных экономических зон, был одним из дополнительных инструментов для привлечения инвесторов", - отметил он.

По мнению Цвинария, особые экономические зоны нужно создавать в тех местах, где запланированы масштабные проекты, которые невозможно осуществить силами государства.

"Были интересные предложения, одно из которых – строительство грузового порта в районе Скурчи. С точки зрения полезности этого проекта, на мой взгляд, он дал бы существенный импульс для страны, если претворить проект в жизнь. Но для того, чтобы его претворять в жизнь нужны миллиардные вложения в долларах, самостоятельно, без привлечения инвесторов это было невозможно сделать. Поэтому родилась идея принять закон об особых экономических зонах, который предусматривает определенные преференции – налоговые, таможенные, административные", - сказал он.

Продолжая беседу в радиостудии Sputnik Мадина Чилачава рассказала, что в особой экономической зоне "Амра" уже зарегистрированы пять резидентов.

"Одна из компаний по производству блоков из соломы, второй проект связан с агрономией, третий – строительная компания, четвертый проект – логистический, а пятая компания, которая занимается консалтинговыми услугами. Эти проекты готовы к запуску, более того, есть другие проекты, которые планируется запустить. В этом году уже будут видны результаты работы, компании сами инвестируют в развитие территории. 500 гектаров уже готово, где резиденты уже могут располагаться", - отметила она.

Чилачава сообщила, особая экономическая зона "Амра" предполагает создание 10 тысяч рабочих мест. В случае нехватки кадров, они будут подготавливаться, этим будет заниматься управляющая компания, на сегодня подано четыре с половиной тысяч заявок на работу, рассказала она.

Руководитель управляющей компании "Р-АСТИКО" Алла Гварамия рассказала, что для начала работ по строительству объектов практически все готово за исключением вопроса, который сейчас остро стоит в стране, проблем с энергетикой.

"Каждый резидент будет строить инфраструктуру под себя, по договору с уполномоченным органом, вся инфраструктура будет запущена в 2024 году. В законе написано, что зона вступает в действие после указа президента, если в течение двух лет после указа президента нет резидента, то конечно есть последствия. Но дело в том, что помимо закона, нужны были подзаконные акты, все подзаконные акты были у нас на руках в июне 2019 года. Поэтому, с этого времени считается срок, мы не могли подписывать договор с резидентом на коленках, выписывать лицензии", - сказала Гварамия.

Процесс создания особой экономической зоны в любой стране всегда занимает три-пять лет, работа в особой зоне "Амра" не прекращалась, даже во время пандемии, заключила она.