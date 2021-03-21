Финансист объяснил, когда надо менять рубли на доллары

В чем хранить сбережения, когда российский рубль продолжает укрепление к доллару и евро, или это укрепление временно, рассуждает эксперт.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Российский рубль укрепил свои позиции, стоит ли на этом фоне продолжать хранить деньги в долларах и евро или обменять их на рубли, в интервью агентству "Прайм" рассказал управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.

Российская валюта выглядит выгодно на фоне роста цен на нефть и и успехов России в февральских переговорах с ОПЕК.

Как отметил Бугров, каждый инвестор знает, что необходимо руководствоваться золотым правилом и не хранить все сбережения в одной валюте, даже если она в настоящей момент показывает наивысшую ликвидность.

"Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придется смириться с убытками", - считает эксперт.

Он уверен, что нет необходимости ликвидировать весь долларовый портфель. Лучшее решение - пересмотреть структуру накоплений, сохранив 30% в долларах, 30% в евро и 40% в рублях.Такой подход поможет минимизировать риски, связанные со скачками курса.

Бугров также отметил, что в апреле в связи с началом налогового периода крупные компании будут продавать валюту за рубли, чтобы рассчитаться по налоговыми обязательствам. Это может привести к тому, что цена доллара может снизиться до отметки 72-71 рубля. Есть эксперты, которые прогнозируют снижение курса до 60-65 рублей в течение 2021 года.

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