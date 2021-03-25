Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики

На борьбу с пандемией американские власти потратили огромные суммы, но денег в бюджете не хватает, пришлось привлекать средства на рынке.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В результате госдолг достиг 28 триллионов долларов — это больше ВВП США. Можно ли столько занимать и чем это чревато, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Долговая яма

Соединенные Штаты влезали в долги все больше со времен кризиса 2008 года. При Обаме долговые обязательства увеличились на девять триллионов, при Трампе еще на семь. В 2018-м было уже 78% ВВП — уровень, который Всемирный банк называет опасным.

По прогнозам, госдолг должен был превысить размер экономики США через десять лет. Но это произошло гораздо раньше — из-за пандемии и огромных расходов на поддержку национального хозяйства. По независимым подсчетам, в прошлом году власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов.

И вот результат: государственный долг достиг 28 триллионов долларов, или 101% ВВП. Подобное было только сразу после Второй мировой войны, в 1946-м, — 106%.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл, похоже, не видит в этом большой проблемы.

"Огромные заимствования во время пандемии послужили мостом через экономическую пропасть: карантины, падение потребительских расходов, простои судов, пустующие отели и миллионы безработных. Дешевые кредиты позволили выплачивать деньги сотрудникам, а не увольнять их и поддерживать активы в рабочем состоянии. За счет заимствований финансировали и пособия по безработице уволенным, чтобы они могли рассчитываться по счетам и покупать еду", — рассуждает он.

Однако, по словам экс-главы Минфина Ларри Саммерса, стимулирование оказалось чрезмерным. "Политики сопоставили борьбу с коронавирусом с военными расходами, влив триллионы в экономику. Рухнувшие доходы бюджета при этом никого не смутили", — отметил он.

Еще больше

Поскольку ситуация с пополнением казны ухудшается, занимать приходится еще больше: огромный бюджетный дефицит покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.

В 2020-м финансовом году (завершился 30 сентября) дефицит увеличился более чем в три раза — до 3,1 триллиона долларов. А когда "зачтут" все меры по борьбе с коронавирусом, получится четыре триллиона. И без новых займов никак не обойтись.

По оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, при медленном восстановлении экономики после пандемии долг в 117% ВВП будет к 2025-му.

Пока это не вызывает беспокойства инвесторов и не мешает США все сильнее влезать в долги — ведь это обходится дешево.

"Правительство выпускает казначейские ценные бумаги — векселя или облигации с разными сроками погашения. А рынок практически безграничный, поскольку это считается наиболее безопасными активами", — указывает The Wall Street Journal.

Как отмечает сенатор Джон Тьюн, "нас сейчас не особо волнует вопрос заимствований". Аргументом становится то, что процентные ставки низкие. "Деньги как будто бесплатные. Но это не так. Их ведь придется отдавать", — подчеркивает конгрессмен.

А что дальше

В JP Morgan Asset Management поясняют: важен не сам долг, а стоимость его обслуживания.

"Несмотря на резкий рост, обслуживать долговые обязательства сейчас намного дешевле, чем, например, в середине 1990-х — начале 2000-х, когда долг был ниже 50% ВВП, а правительство работало с профицитом бюджета", — отмечают аналитики банка.

Если ставки повысятся (а с окончанием кризиса так и будет, ожидания экономического роста и усиления инфляции тут решающие факторы), чистые процентные выплаты относительно ВВП увеличатся с нынешних 1,3% до 3,2%.

Это уже несколько другая ситуация. По некоторым подсчетам, в 2028-м лишь на проценты по долгу американцы потратят пятую часть госбюджета.

Причем около половины госдолга Штатов принадлежит иностранным инвесторам, на втором месте среди кредиторов — Китай. Пекин располагает казначейскими облигациями на 1,1 триллиона и периодически угрожает их распродажей.

Если такой сценарий реализуется, Федрезерв выкупит бумаги с рынка, чтобы сохранить низкие ставки и невысокую стоимость обслуживания займов. Но это даст лишь краткосрочный эффект.

Рано или поздно инвесторы лишатся уверенности в способности правительства США вернуть заемные средства, начнут распродавать бумаги и потребуют более высоких процентных ставок. Это будет иметь серьезные экономические последствия.

Повышение ставок снизит рыночную стоимость непогашенных государственных облигаций. В результате целый ряд финансовых учреждений — паевые инвестфонды, пенсионные фонды, банки, страховые компании и другие держатели госдолга — понесут убытки. Все закончится волной банкротств и очередным финансовым кризисом.